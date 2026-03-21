Slušaj vest

Sanja (29) i Nikola (28) Brašnjević iz Prijepolja venčali su se 2019, nakon samo dva meseca veze. Iako su im rodbina i prijatelji govorili da su mladi i da sačekaju, oni su znali da su stvoreni jedno za drugo. Kruna njihove ljubavi bila su trojica sinova - Lazar (5), Despot (3) i Stefan koji ima devet meseci.

A onda, jednog dana, stara, davno zaboravljena fotografija dokazala im je, kako oni veruju, da sudbina postoji i da ih je ceo život pripremala za zajednički put!

Fotografija je nastala 2004. godine na školskom izletu u Mokroj gori.

Oboje imaju istu sliku, oboje se sećaju izleta, sećaju se i fotografije. Jedino što ne znaju i što će otkriti tek nakon skoro sedam godina braka je da stoje jedno pored drugog- baš osobe sa kojom su kasnije venčali.

Foto: Privatna arhiva

- Bila sam drugi razred, a suprug prvi. Išli smo sa osnovnom školom u Drvengrad. Kako je Nikola godinu dana mlađi, nismo se ni poznavali, ni družili... - započinje Sanja sa osmehom.

Već naredne godine Nikola se seli u Novi Sad.

Svako sledi svoj životni put. Rastu, završavaju škole, zaljubljuju se...

Sudbina ih, čini se, lagano gura jedno ka drugom, ali godinama se ne sreću.

- Imam sestru u Novom Sadu, jednom sam bila kod nje i sreli smo njegovu mamu. Njih dve su se znale i ona nas je pozvala da svratimo na kafu. Svratili smo, sedeli, pričali... Tu je bio i Nikolin brat, ali Nikola nije - dodaje Sanja.

Sanja nakon srednje škole upisuje Filološki fakultet u Kragujevcu. Njihovi putevi se ponovo ukrštaju 2015. godine.

Njihovi putevi se ponovo ukrštaju 2015. godine. Foto: Privatna arhiva

- Ispostavilo se da su Nikolin ujak i moj otac prijatelji. Kada je tata jednom svratio u Novi Sad, Nikolin ujak ga je pitao tatu da Nikolu poveze do Prijepolja jer je morao nešto da završi. Tata je naravno pristao, ali je rekao da prvo moraju da svrate do Kragujevca kod mene. Svratili su, ali ono što je čudno je da se ja tog susreta uopšte ne sećam - kaže ona

Nikola je, međutim, taj susret dobro upamtio. Sanja mu se jako dopala, ali ona je tada bila u vezi, a prepreka je bila i razdaljina. Ipak, zapratio ju je na društvenim mrežama.

Sanja se 2017. seli u Novi Sad. I to vrlo blizu stanu u kojem je Nikola živeo, ali se za godinu dana nisu nijednom sreli.

I onda jednog dana objavljuje nešto na Instagramu i Nikola joj se javlja:

- Tu smo počeli da pričamo i ubrzo i da se zabavljamo. Nakon dva meseca veze Nikola me je zaprosio.

1/6 Vidi galeriju Sanja i Nikola su se venčali 2019. godine Foto: Privatna arhiva

Venčali su se 2019. godine, 15 godina nakon što je nastala zajednička fotografija iz detinjstva.

- U našim krajevima je običaj da se prave dve svadbe - devojačka i momačka. Bile su u Prijepolju, a na devojačkoj smo bili u narodnim nošnjama. Crkveno venčanje je bilo u manastiru Mileševa - kaže Sanja.

Tek na svadbi im je postalo jasno koliko se njihovih bliskih ljudi zna i kako su mnogi na neki čudan način povezani.

Iako su već sedam godina u braku, tek su nedavno otkrili zajedničku fotografiju iz detinjstva, nastalu pre 21 godinu.

Foto: Privatna arhiva

- Sestra mi se udavala i bili smo u Prijepolju. Sedelo je nas nekoliko, gledali smo stare slike i sećali se lepih uspomena. Naišla je ta fotografija, pogledala sam je ovlaš i prosledila dalje. Nikola je, s druge strane, bio u kompletnom šoku: "Pa, ti i ja imamo sliku kada smo bili mali!". Ponovo sam je pogledala i nisam mogla da verujem. Dete pored mene izgledalo je identično kao moj najstariji sin - opisuje Sanja.

Svi prisutni su bili iznenađeni. Zavladao je tajac, a onda i oduševljenje.

Foto: Privatna arhiva

- Imali smo 23 i 22 godine kada smo se venčali. Svi su nam govorili: "Još ste mladi", "Kratko se poznajete", "Ima vremena"... Ali, mi smo znali da je to - to. I dan-danas ne možemo jedno bez drugog. Ne razdvajamo se, jednostavno smo se našli - dodaje.

Sanja i Nikola veruju da je njihova ljubav Božija volja.

- I suprug i ja smo pobožni ljudi i verujemo u Boga. Smatramo da je to bio Božiji plan - da se sretnemo, proživimo mnogo toga i onda se ponovo nađemo - kaže Sanja dok njihovi dečaci veselo trče oko njih.

Ko je slikao Sanja kaže da su ustanovili da je sliku napravila zapravo njena tetka koja radi u školi i koja je mama jednog od dečaka sa slike. Međutim, to i dalje ne objašnjava otkud baš oni na slici, jer to nije ekipa koja se družila. - Kada je Nikolina mama videla fotografiju, rekla je: „Sad ću i ja da potražim, mora da i on ima sliku". I našla ju je. A otkud smo mi zajedno je i dalje misterija. Nikola je bio niži razred, ne znam šta sam ja radila tu. On se šali da sam stala pored njega jer je držao kokice. Ko zna... - zaključuje Sanja.

1/10 Vidi galeriju Sanja i Nikola su tek nakon sedam godina braka ustnovili da su se poznavali kao deca. Foto: Privatna arhiva

U ovim ubrzanim i ponekad haotičnim vremenima, kada vrednosti često gube svoj smisao, mnogi se pitaju postoji li neki veći plan i svrha. Za Sanju i Nikolu, odgovor je jasan.