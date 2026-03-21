Slušaj vest

Zaboravite na stabilno proleće na koje ste navikli. Dok se priroda polako budi, na globalnom nivou se odvija pravi "rat" vazdušnih masa koji će direktno krojiti sudbinu našeg neba u narednim mesecima. Između "Super El Ninja", koji se rađa u dalekom Pacifiku i hladnih talasa koji vrebaju sa severa, Srbija se nalazi na raskrsnici nesvakidašnjih vremenskih prilika koje donose i neočekivanu vlagu i nagle temperaturne skokove.

"Super El Ninjo" i azorska "vazdušna pumpa"

Meteorološki sajt "Severe Weather Europe" upozorava na dramatične promene u tropskom Pacifiku gde su topli Kelvinovi talasi potpuno zbrisali hladne bazene, najavljujući razvoj "Super El Ninja". Ovaj fenomen, sa temperaturama okeana za dva ili više stepena iznad normale, donosi ekstremne poremećaje širom planete.

Za naše krajeve ključna je "vazdušna pumpa" sa Azora. Ovaj sistem niskog pritiska deluje kao gigantski motor koji "pumpa" topao vazduh direktno na evropski kontinent, što će usloviti temperature iznad proseka.

Ipak, modeli ECMWF i UKMO predviđaju i neobično "vlažan" signal – proleće u Srbiji biće toplije, ali uz stalan protok vlažnog vazduha sa Atlantika i Mediterana, što znači dosta padavina.

1/6 Vidi galeriju Vremenska prognoza Foto: Facebook/ Marko Čubrilo / screenshot

Polarni vrtlog kreće ka nama

Meteorolog Ivan Ristić skreće pažnju na to da mirni dani prve polovine marta polako ostaju iza nas. Prema njegovim rečima, najnoviji izlazi modela postaju sve hladniji za sam kraj marta, a polarni vrtlog najverovatnije kreće ka nama.

Ristić najavljuje da bi već sledećeg vikenda sneg mogao zabeleti brdovito-planinske predele, dok su niži predeli trenutno "na granici" za provejavanje snežnih pahulja.

- Kraj marta i početak aprila doneće prohladno vreme sa puno oblaka i dugo očekivanu kišu, dok će na planinama poput Kopaonika zima trajati do daljnjeg - kaže Ristić.

Formiranje sekundarnog ciklona i hladni tuš

Meteorolog amater Marko Čubrilo potvrđuje da nas nakon ranog naleta proleća očekuje osetno zahlađenje. On prognozira da će se posle 25. marta sinoptička situacija značajno promeniti. Jak hladan front bi se preko Alpa mogao premestiti nad Jadran, gde će usloviti formiranje sekundarnog ciklona.

Ovaj sistem će doneti pogoršanje uz padavine i jak vetar – prvo južni, a zatim severni, dok se na Jadranu očekuje jaka bura. Čubrilo ističe da je sneg u predelima iznad 800 metara nadmorske visine gotovo izvestan. Prvi deo aprila biće relativno svež, pa čak i hladan, sa dnevnim maksimumima koji će se kretati između 7 i 14 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka za taj period.

Kada se vraća pravo sunce?

Ipak, ljubitelji toplote ne treba da očajavaju. Čubrilo najavljuje da pravo proleće stiže od polovine aprila.

- Tada nas očekuje sunčanije i toplije vreme sa temperaturama oko 20 stepeni, dok bi oko 20. aprila živa u termometru mogla preći i 25. podeljak. Drugi deo proleća trebalo bi da bude stabilniji, topliji i suvlji od proseka, što će doneti preko potrebnu stabilizaciju nakon turbulentnog početka sezone - izjavio je Čubrilo za RTV.

Buran kraj marta

U najnovijoj prognozi Čubrilo poručuje da nas do oko 25. marta očekuje suvo i prohladno vreme, nakon čega sledi formiranje jakog sekundarnog ciklona koji "preti“ ozbiljnim zahlađenjem. Iako će sredinom sledeće nedelje na kratko biti toplije sa maksimumima do 19 stepeni, već oko petka temperature mogu pasti na svega 0 do 7 stepeni, uz jak severozapadni vetar i olujnu buru.