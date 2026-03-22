Sledeće nedelje Srbija prelazi na letnje računanje vremena. U noći između subote, 28. marta, i nedelje, 29. marta, satovi će biti pomereni sa 2:00 na 3:00 časova.

Promena se uvodi radi bolje iskorišćenosti dnevnog svetla i štednje energije, a građani se savetuju da unapred prilagode svoje uređaje i raspored spavanja.

Letnje računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u oktobru, kada će satovi biti vraćeni jedan čas unazad.

