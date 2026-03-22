Ne zaboravite da pomerite kazaljke, uskoro počinje letnje računanje vremena: Ranije nego prethodnih godina
Sledeće nedelje Srbija prelazi na letnje računanje vremena. U noći između subote, 28. marta, i nedelje, 29. marta, satovi će biti pomereni sa 2:00 na 3:00 časova.
Promena se uvodi radi bolje iskorišćenosti dnevnog svetla i štednje energije, a građani se savetuju da unapred prilagode svoje uređaje i raspored spavanja.
Letnje računanje vremena trajaće do poslednjeg vikenda u oktobru, kada će satovi biti vraćeni jedan čas unazad.
