Branko Krsmanović - hodanjem, vožnjom bicikla, reciklažom ili prijavljivanjem problema u zajednici - moći aktivno da učestvuju u oblikovanju svog grada širi se po Srbiji. Kako je Kurir već pisao, posle Kruševca, Kragujevca, Leskovca, Niša i gradova u regionu, aplikacija "City and Me" može već neko vreme da se koristi i u Beogradu.

Jednim klikom, na ovoj aplikaciji, svaki građanin može da komunicira sa gradskim vlastima. Ako primetite napušteno vozilo, divlju deponiju, oštećene klupe, ili neki drugi komunalni problem, biže vam dovoljan mobilni telefon da to prijavite.

Urbani život

-Kada građanin iskorači iz automobila i počne da posmatra sebe ne kao pasivnog "stanara", već kao još jedno važno i aktivno "srce grada", tada tehnologija prestaje da bude samo alat i postaje pokretač promena - kaže Branko Krsmanović, direktor i osnivač kompanije City and Me koji je ideju da pokrene ovu aplikaciju dobio od ćerke i dodaje:

Branko Krsmanović Foto: EUpravo zato/Nataša Pavlović

- U vremenu kada se često čini da pojedinac ne može mnogo da promeni u velikom gradu, jedna aplikacija pokazuje suprotno svaki korak, svaka ideja i svaka dobra navika mogu postati deo boljeg urbanog života. Postoji jedan mali paradoks savremenih gradova. Milioni ljudi svakodnevno prolaze istim ulicama, sede u istim parkovima, čekaju na istim semaforima i žive u istim kvartovima, a ipak retko ko ima osećaj da može zaista da utiče na to kako grad izgleda. Gradovi su postali ogromni sistemi: asfalt, zgrade, saobraćaj, institucije. Veliki, složeni mehanizmi koji ponekad deluju kao da funkcionišu daleko od ljudi koji u njima žive. Upravo na toj ideji nastala je ova aplikacija digitalna platforma koja savremeni grad pretvara u zajednički projekat njegovih stanovnika. U njoj tehnologija, ekologija i građanska energija rade zajedno, a grad više nije samo prostor u kojem živimo, već sistem koji oblikujemo. Mobilni telefon tako postaje alat za neposrednu komunikaciju sa gradom.

Svakodnevne navike

Krsmanović objašnjava da je najzanimljiviji deo ove platforme krije se u svakodnevnim navikama koje ćesto uzimamo zdravo za gotovo:

- Šetnja do posla, vožnja bicikla kroz kvart, reciklaža, otpada. Boravak u prirodi. Sve ono što čini zdraviji i održiviji način života dobija novu dimenziju kroz sistem digitalnih tokena. Gradani koji biraju ekološki odgovorne navike mogu da dobiju nagrade, popuste i razlicite pogodnosti u svom gradu. U suštini ova aplikacija uvodi novu vrstu ekonomije - ekonomiju dobrih gradskih navika. Kada građani učestvuju u odlukama. Građani mogu da izraze svoje mišljenje i da aktivno utiču na promene koje žele da vide. A kada ljudi počnu da učestvuju u oblikovanju prostora u kojem žive - tada grad zaista poćinje da diše.