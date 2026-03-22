"Moj je brat potpuno zdrav seo u stomatološku stolicu, da bi dva sata kasnije bio iznet iz ordinacije bez svesti, a 23 dana kasnije preminuo ne izlazeći iz kome. Kako i zašto se to dogodilo?", reči su sestre Slobodana Selakovića (37) iz Valjeva, Slavice, koja traži odgovore na mnoga pitanja o uzroku smrti.

Vest da je Slobodan preminuo nakon hirurške intervencije u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Beogradu, veliki broj njegovih sugrađana ostavio je u neverici. Porodica je ostala tužna i u šoku, sa mnoštvom nejasnoća o uzroku njegove smrti jer je, kako tvrde, na intervenciju je otišao kao potpuno zdrav čovek.

- Slobodan se odlučio za zubara u Beogradu smatrajući da su u glavnom gradu stomatolozi sa više iskustva za problem koji je imao i da postoje manje šanse za eventualne komplikacije, a i da ako se tako nešto dogodi, svakako su u Beogradu glavne zdravstvene institucije - počinje priču Slavica za "Blic".

Izabrao je, nastavlja, jednu privatnu stomatološku ordinaciju (ime poznato redakciji) i zajedno su 5. februara otišli na pregled i informativni razgovor. Selakoviću je konstatovano da ima više zaostalih korenova zuba u obe vilice, kao i jednu cistu, pa mu je predložena hirurška terapija u vidu vađenja korenova i postavljanja šest zubnih implanta. Prihvatio je.

- Rekli su da je to lak zahvat. Brat je, pošto se plašio zubara, pitao za anesteziju i rekli su da rade plitku sedataciju, koja je slabija od totalne. Inače, nisu tražili da priložimo nikakve rezultate, niti su oni radili neke analize, već je bio potreban samo 3D snimak obe njegove vilice, što smo im dostavili – navodi Slavica.

Slobodan Selaković i sestra Slavica Foto: Printscreen Društvene Mreže

Od "ne znamo šta se desilo" do "ne može da ne bude dobro"

Intervencija je bila zakazana za 12. februar. Slobodanova sestra kaže da su u ordinaciji bili oko 14.30 časova, da bi ga sat vremena kasnije doktori pozvali da ga pripreme za zahvat. Njoj kažu da se po brata vrati za dva sata.

- Dolazim u 17.30, gužva je, smenjuju se pacijenti, ali brat ne izlazi. Dok sedim u čekaonici, negde oko 18 sati, čujem kako ga usplahireno zovu po imenu. Znala sam da nešto nije u redu. Ubrzo izlaze doktor i sestra, kažu mi da pođem sa njima u drugu prostoriju. Saopštavaju mi da su pred kraj intervencije shvatili da se on ne budi iz plitke sedatacije i da su pozvali Hitnu pomoć. Kažu da je intervencija tekla regularno, da su uspeli da izvade oštećene zube i da ugrade pet implanta u gornju i donju vilicu. Uveravaju me da su mu na vreme pružili svu neophodnu pomoć, da nije prestajao da diše i da nije ostao bez kiseonika. Dok mi govore da "ne znaju šta se desilo", stiže Hitna pomoć koja ga preuzima i odvozi u Urgentni centar – seća se Slavica.

Pamti, dodaje, da doktorka anesteziolog iz stomatološke ordinacije, koja sa Slobodanom odlazi kao pratnja, govori sledeće — "ne može da ne bude dobro".

Dijagnostika pokazala da je zdrav došao u Beograd

Kako pokazuje dokumentacija iz Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije (KCS) po Slobodanovom prijemu u tu ustanovu, "u stomatološkoj ordinaciji je došlo do prestanka disanja, a potom i do srčanog zastoja, tu su započete mere reanimacije, dat je lek adrenalin u venu, postavljeno je pomagalo za održavanje disajnog puta i pacijent je disao uz pomoć balona za veštačko disanje, pa je uspostavljena srčana radnja".

Tokom transporta do Urgentnog, navodi se, ponovo dolazi do srčanog zastoja i u prijemnu ambulantu Valjevac je dovezen bez srčane radnje, svesti i disajnog puta, te je odmah intubiran.

- Dok sedim u čekaonici, počinju da se skupljaju i drugi lekari iz KCS i VMA. Rečeno mi je da je došao još jedan anesteziolog, kao i načelnik jednog odeljenja VMA. Niko mi se, međutim, direktno ne obraća, tako da ne znam kojim povodom su došli. Dobijam samo informaciju da je bratu pao šećer, neko pita da li je nešto jeo, nakon čega se u razgovor uključuje vlasnik stomatološke ordinacije i konstatuje, kako je rekao, "da mu je zato pao šećer i da je to izazvalo problem". Odgovorila sam da smo oboje razumeli da tog dana ne treba ništa da jede zbog anestezije. Nešto kasnije, anesteziolog mi kaže da i mnogo stariji ljudi, kada se pripremaju za operaciju, ne jedu i ne upadnu u insulinski šok, tako da to nije razlog - priča Slavica.

Slobodan Selaković Foto: Printscreen Društvene Mreže

Dalja dijagnostika u Urgentnom, skener i ultrazvuk, ističe, pokazuje da je Slobodan tog dana u Beograd došao zdrav, bez pratećih bolesti koje su mogle biti okidač.

Mozak ostao bez kiseonika i pretrpeo veliku štetu

Prolazi noć puna strepnje, a sledećeg jutra Slavica odlazi u stomatološku ordinaciju.

- Kažu mi da Slobodan nije potpisao saglasnost za intervenciju i da to u njegovo ime uradim ja, jer je to samo "administrativna formalnost". Odbijam da to učinim, objašnjavajući da sam bratu bila samo pratnja i da ne znam šta se dešavalo iza zatvorenih vrata - priča ona.

Dok je bila u ordinaciji, hirurgu koji je operisao Slobodana zvoni telefon i on je obaveštava da neko iz KCS želi sa njom da razgovara. Slavica se upućuje na odeljenje intenzivne nege kardiologije KCS, gde je njen brat smešten.

- Susrećem se sa doktorkom, odlazimo u njenu kancelariju i otvoreno mi kaže da je situacija teška i da je brat životno ugrožen, da su prethodne noći uradili šta su mogli ali, kako se izrazila, "mozak je predugo ostao bez kiseonika i pretrpeo veliku štetu" - kaže.

Zdravstvena inspekcija nije nadležna da proceni da li je došlo do greške ili propusta

Dok Slobodan na ovom odeljenju KCS leži u komi, Slavica je svakodnevno u Beogradu.

- Prilikom jedne posete dobijam informaciju da je dijagnostika koja mu je u međuvremenu rađena, potvrdila da mu je srce bilo zdravo. Takođe, dobijam informaciju da je naložena toksikologija i da je uzorak poslat na VMA. Do danas, međutim, ne znam šta je rezultat toksikološke analize – ističe naša sagovornica.

Sedam dana nakon intervencije, Slobodanova sestra je dobila izveštaj ordinacije u kojem tvrdi da je on tokom intervencije bio stabilan, uz stalni nadzor anesteziologa, te da su "nakon naglog pogoršanja opšteg stanja preduzete sve neophodne mere hitne pomoći". Istog dana, 19. februara, Slavica odlučuje da se zvanično mejlom obrati zdravstvenoj inspekciji sa pitanjem da li je izvršen nadzor nad ordinacijom i kakav je njegov ishod.

- Hronološki opisujem šta se sve dogodilo i postavljam pitanja da li je ordinacija imala svu opremu koja je nužna za ukazivanje prve pomoći, opremu koja se mora posedovati ukoliko se radi sedacija pacijenta i bocu sa kiseonikom, kako je izgledao nadzor tokom intervencije, zašto je prestao da diše, koliko vremena je prošlo od kako je prestao da diše... To su, jednostavno, činjenice koje se moraju utvrditi kako bi saznali zašto je prethodno zdravo lice postalo životno ugroženo, intubirano i u izuzetno teškom stanju – navodi.

Dobija odgovor da zdravstveni inspektor nema nadležnost da procenjuje da li je došlo do propusta ili greške, već da je pribavio izjašnjenja doktora koji su učestvovali u pružanju stomatoloških usluga njenom bratu i da je dao predlog za sprovođenje vanredne spoljne provere kvaliteta stručnog rada tih zdravstvenih radnika.

Slavica Foto: Printscreen Društvene Mreže

Slobodan preminuo ne izlazeći iz kome

Ne izlazeći iz kome, u kojoj je bio i kada je 22. februara napunio 37 godina, Slobodan Selaković je preminuo 6. marta, nešto više od tri sedmice nakon što je hospitalizovan.

Otpusna lista urgentne kardiologije KCS sa uputnom i pratećim dijagnozama, pokazuje da je nakon oživljavanja posle srčanog zastoja, njegovo telo već pretrpelo velika oštećenja: koma, oštećenje mozga jer nije imao dovoljno kiseonika, respiratorna insuficijencija, upala pluća, sepsa i postepeno otkazivanje skoro svih važnih organa.

Navodi se još da se uprkos svim terapijama i merama lečenja, stanje pacijenta nije stabilizovalo, da je u noći između 5. i 6. marta više puta došlo do prestanka rada srca, da poslednji pokušaj reanimacije nije dao rezultat, pa je smrt zvanično konstatovana u 04.35.

Po nalogu tužioca Nebojše Živkovića određena je sudsko-medicinska obdukcija, kako bi se tačno i zvanično utvrdio uzrok smrti – stoji na kraju otpusne liste preminulog Valjevca.

"Nikog ne krivim, ali očekujem istinu"

O smrti brata Slavicu je telefonski obavestio službenik Policijske uprave Voždovac. Nakon obavljene obdukcije, pošto su njegovo telo preuzeli sa Instituta za sudsku medicinu, njegovi najbliži su dobili informaciju da se rezultati obdukcije čekaju dugo, čak i do godinu dana, te da će izveštaj o tome dobiti nadležni tužilac.

- Ostaje nam, dakle, da vidimo šta će nadležne institucije uraditi po pitanju istrage. Nikog pojedinačno ne krivim, ali očekujem odgovore i istinu, jer ovako nešto nikome ne sme da se dogodi. Moj brat je otišao na stomatološku intervenciju zdrav i prav, da bi nakon dva sata iznet bez svesti. Znači, u stomatološkoj stolici je nastao problem koji je doveo do smrti jedne osobe – tvrdi Slavica Selaković.