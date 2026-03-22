Nakon raspada Savezne Republike Jugoslavije/Državne zajednice Srbija i Crna Gora (2006), prostor granicom presečene Stare Raške neformalno čine opštine u Republici Srbiji: Priboj, Nova Varoš, Prijepolje, Novi Pazar, Sjenica i Tutin, kao i opštine u Crnoj Gori: Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Rožaje, Plav i Gusinje (opština Petnjica formirana je 2013. izdvajanjem iz opštine Berane, a opština Gusinje formirana je 2014. izdvajanjem iz opštine Plav).

Da li se na Balkanu ponovo crta mapa – i da li je Sandžak sledeća linija pucanja? Ko potpaljuje priču o secesiji i da li Srbija kasni da to vidi – ili već gubi kontrolu?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" na Kurir televiziji kod voditeljke Krune Une Mitrović bili su Muhamed Jusufspahić, mutfija, Miljan Damjanović,SRS, Esad Rahić, istoričar i Nebojša Dajmanović, istoričar.

- Ja bih čestitao Bajram svim muslimanima u Srbiji i na Balkanu. Reč "ras" na Arapskom znači glava, "ka" znači mesto gde je glava. Zbog glasovne promene kada su ras i ka jedno do drugoga s se pretvara u š i tako dobijamo reč Raška. Zbog toga danas i mi kao muslimani toga podneblja ne razumemo da je ovo preči izraz nego zato što je tu zastava koja označuje Sandžak.

On smatra da će izraz Sandžak podsećati na prethodnu vlast koja je ovim prostorimma vladala preko 400 godina.

"Sandžak je bio mesto sa koga se upravljalo"

- Svi znamo ko su oni, mnogi će iz nekakve želje ili iz nekakvog sećanja na to poželeti da se to podneblje i dalje zove Sandžak. Neki će se zbog Srpskog prizvuka u reči ipak pridržavati imena Raška. Oni se ne vezaju za suštinsko značenje te reči. Tu je stvarno svojevremeno bivala glava i to je zaista bilo mesto sa kojeg se upravljalo - dodaje.

- Vi kada govorite o istoriji morate uzeti i razne epohe. Carstvo koje mi uslovno zovemo Turskim, to je Osmansko carstvo i islamska država. Etničko poreklo tada nije bilo važno jer je to bila država svih muslimana. U 20. veku je tu smenjena vlast. Oko naziva Ras postoje razna mišljena, po mnogim teorijama to je Helenskog i Grčkog porekla jer su to Grci i zasnovali. Srbi su preuzeli tvrđavu pa se uplitalo još termina - rekao je Damjanović.

Jusufspahić je ipak tvrdio da i u Engleskom jeziku možemo pronaći koren reči "ras" u reči "rise" koja znači ustati. Smatra da je sam koren ove reči išao mnogo dublje od samih imperija koje su vladale ovim prostorima.

"Srbija ali i Bosna trebaju da se izbore za svoju celovitost"

- Ja sam ranije radio u istorijskom muzeju Srbije i bio sam kustos, ja se sećam da su naša dva bivša direktora pisala istoriju o oblasti o kojoj mi govorimo. Edip Hasanović iz Priboja i Milić Petrović iz Pjevalja, Edip je voleo Srbiju i dao je deci Srpska imena. Oboje su bili Srbofili ali Edip je reklo da ako negiramo reč Sandžak onda je isto kao da smo rekli "muslimani marš napolje". Mene je iznenadilo kako je on to osetio - objasnio je Damjanović.

Jusufspahić navodi da on kao i ostali želi opstanak celovite Srbije i mir u zemlji. Navodi da i Srbija i Bosna trebaju da se izbore za svoju celovitost.

- Ja ne bih želeo da pitanje terminologije i naziva oblasti postane pitanje životnog opstanka, ne samo na Sandžačkim prostorima već i u celoj Srbiji ali i u kontekstu širih bivših Jugoslovenskih prostora i zemalja do nas. Jednostavno neće biti od krucijalnog značaja i neće nas zavaditi što neko kaže Raška oblast a ja na primer Sandžak. Zbog toga neće doći do ratnih sukoba, oni će imati potpuno drugačije i mnogo dublje i opasnije uzroke nego pitanje termina - rekao je Rahić.

Kako kaže, on je jedini od gostiju zaista iz Sandžaka o kome se i vodi polemika.

- Ja ne mogu naterati bilo koga da ne naziva Sandžak Raškom oblašću, ne mogu ni da želim a ne bih ni pokušao. Narod u Sandžaku i Srbi i Crnogorci, teritoriju na kojoj žive nazivaju Sandžak spontano u razgovoru. Od 90. godina forsira se termin Raška oblast što je oba termina uguralo u političke vode. Ovo ne bi smelo da bude političko pitanje jer je istorijsko pitanje. Sandžak znači zastava - objašnjava Rahić.

Miljan Damjanović smatra da niko ne sme da obstruiše i terminološki ispravlja taj termin jer kako kaže, oni onda ne misle dobro ni sebi a ni ostalima.

- Mi želimo sa muslimanima da živimo u slozi. Ja sam išao u osnovnu školu u kojoj je od 36 đaka 19 bilo Srba a 17 je bilo muslimana. U Prizrenu je bilo oko 2000 Turaka koji su lojalni državi Srbiji, Turci su uvek imali oko 25 đaka po odeljenju ali išli su po srpskom planu sa pridodatim Turskim jezikom. Moj prvi komšija je bio Turčin i držao je mesaru, kada sam oca ispraćao na bojište, otac je obukao uniformu ali i komšija je bio obukao uniformu i zajedno su služili vojsku.

Navodi da su se i Turci i muslimani u Prizrenu odazvali pozivu da brane svoju državu Srbiju i da su to činjenice.

