Slušaj vest

Vlasnici kućnih ljubimaca često biraju određene rase pasa iz različitih razloga, prilagođavajući izbor svojim životnim okolnostima i ličnim preferencijama. Odabir prave rase može biti složen proces koji uključuje razmatranje različitih faktora, uključujući temperament, nivo energije, potrebe za fizičkom aktivnošću i usklađenost sa načinom života vlasnika.

Takođe, važno je uzeti u obzir i druge osobine rase, poput sklonosti ka buci ili potrebe za društvom. Neke rase imaju tendenciju da budu glasnije ili zahtevaju više pažnje i interakcije, dok su druge mirnije i samostalnije, piše Best Life.

Iako određene rase pasa mogu imati veću sklonost ka lajanju jer su uzgajane da štite domove i stoku ili da isteruju plen iz skrovišta za lovce, svaki pas laje, pa biranje psa isključivo na osnovu rase uz očekivanje da neće puno lajati nije ispravno, objašnjava trener pasa i dodaje:

"Međutim, nijedan vlasnik ne mora da živi sa stalnim lajanjem ako razume kako da reaguje na različite vrste lajanja."

Ipak, u nekim slučajevima, određene rase su prirodno sklonije buci.

Foto: Profimedia, Printscreen YouTube/Bojan R.

Patuljasti šnaucer

Zbog svoje manje veličine, minijaturni šnauceri su popularan izbor za mnoge. Međutim, stručnjaci kažu da ova rasa može postati bučna ako se ne neguje pravilno.

Šnauceri su veoma inteligentni i porodično orijentisani psi ako su njihove potrebe zadovoljene, ali mogu postati hronični lajavci ako im nešto nedostaje. Pošto su uzgajani kao psi čuvari, važno ih je umiriti kada počnu da laju, jer u suprotnom mogu lajati na svaki nepoznat zvuk ili osobu.

Haski Foto: Profimedia

Sibirski haski

Poznati po otpornosti na ekstremnu hladnoću i lepom izgledu, sibirski haskiji su takođe poznati kao veoma glasni psi. Sibirski haskiji su vrlo energični i ‘pričljivi’ i radije zavijaju nego što laju.

To je delimično zbog njihove prirode kao rase koja je orijentisana na čopor.

Samojed Foto: Facebook/Kod nas doma

Samojed

Instinkti usađeni u pse tokom uzgoja jedan su od razloga zašto neke rase mogu biti bučnije. Kod samojeda to je povezano i sa genetikom. Ova rasa je blisko povezana sa vukovima i zavijaće na gotovo svaki zvuk.

Kao i vukovi, žele da okupe svoj čopor na znak opasnosti. Takođe su vrlo ‘verbalni’ i lajaće ili cvileti od uzbuđenja.

Bigl Foto: Shutterstock/kudla

Bigl

Bigl je gonič male do srednje veličine poznat po odličnom njuhu i snažnim instinktima. Iako njihov lavež nije naročito glasan, biglovi su veoma glasni, naročito kada osete zanimljiv miris.

Njihovi lovački instinkti čine ih sklonima lajanju, pa je rana obuka ključna.

Pirinejski planinski pas

Kao velika radna rasa, ovi psi su poznati po gustoj dlaci i snažnoj ličnosti. Međutim, često zahtevaju dodatnu obuku kako bi se kontrolisalo lajanje. Uzgajani su da štite stoku od predatora, posebno kada vlasnici nisu prisutni. Često čuvaju stado noću i laju sve dok se opasnost ne udalji ili dok vlasnik ne reaguje.

Prema stručnjacima psi koji nisu pravilno socijalizovani od malih nogu lako se preplave novim situacijama, što može dovesti do preteranog lajanja. Zbog toga se preporučuju vežba, trening i rana socijalizacija.

Ovčar Foto: emer, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Australijski ovčar

Poznati po inteligenciji i prijateljskoj naravi, australski ovčari su popularni kao porodični ljubimci. Međutim, njihova istorija rada sa stokom znači da mogu biti glasniji od drugih pasa.

Oni koriste lajanje da kontrolišu i usmeravaju stoku. Zbog toga će često koristiti glas i da ‘usmere’ ljude ili druge ljubimce.