"Hladan mart u Britaniji rešila sam da zamenim španskim suncem. Sletanjem na aerodrom Lanzarote preplavio me osećaj smirenosti i odmor koji sam dugo čekala mogao je konačno da počne. Ali umesto brzog prolaska kroz procedure, prva tri sata odmora provela sam čekajući u redu da bih izašla sa dolaznog terminala! Na hiljade putnika bilo je zaglavljeno u ogromnim redovima zbog novog EES sistema. Pitam se šta li će tek biti za Uskrs i u letnjoj sezoni kad je sad ovako?", podelila je iskustvo sa putovanja reporterka britanskog "Sana" u svom tekstu.

Ističe da su se redovi protezali duž hodnika i vijugali kroz ceo dolazni terminal koji vodi do EES registracije.

"Iako sam prošla registraciju po novom sistemu jer sam bila u Litvaniji pre nekoliko meseci, od toga nije bilo nikakve koristi. Na aerodromu je bilo haotično, bez posebnog reda, bez bilo kakvog osoblja koje bi dalo informaciju ili savetovalo onima koji su se registrovali da se direktno upute ka automatskim pasoškim kontrolama. Najviše me frustriralo to što je samo polovina EES mašina radila - napisala je novinarka.

Kaže kada je konačno stigla do mesta presedanja autobusom, vodič iz agencije preko koje je putovala rekao je da nikada nije video ovakva kašnjenja i gužvu na aerodromu.

Ovo je jedna u moru priča sa putovanja i o novom EES sistemu koji testira naše granice strpljenja do maksimuma, a ovo bi moglo da postane i nova stvarnost putovanja od 10. aprila i njegove potpune implementacije. Podsetimo, EES sistem ulaska i izlaska iz zemalja EU, odnosno Šengenske zone, od toga datuma radiće neprekidno, od 00 do 24 sata, a kolapsi su već i sada kada je sistem aktivan po nekoliko sati dnevno. Ovaj sistem važi za sve one koji nisu građani EU, pa tako i za građane Srbije, ali će pogoditi sve putnike, naročito na aerodromima.

U Lisabonu i do 7 sati čekanja

Kad je reč o gužvama, najduža čekanja u Evropi zabeležena su na aerodromima u:

Lisabonu - do 7 sati

Ženevi - 5-6 sati

Parizu ("Šarl de Gol") - više od 3 sata

Madridu i Barseloni - više od 3 sata

Sistem ulaska/izlaska Evropske unije (EES), koji uvodi biometrijsku kontrolu na granicama, trebalo bi da bude u potpunosti primenjen u 29 zemalja Šengena od 10. aprila. On će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša digitalnim evidentiranjem ulazaka i izlazaka putnika koji nisu državljani EU.

Sistem se postepeno uvodi od 12. oktobra prošle godine i u prvim mesecima već je obuhvatio oko 17 miliona putnika i više od 30 miliona prelazaka granice. Pri tome je zabeleženo više od 4.000 slučajeva prekoračenja pravila boravka od 90 dana u periodu od 180 dana, kao i više pokušaja zloupotrebe identiteta.

Do 10. marta u sistem je uključeno oko 50 odsto putnika van EU, što je značajan rast u odnosu na početnih 10 odsto, a očekuje se da će već sledećeg meseca obuhvat biti potpun.

Portugal uveo aplikaciju

Ipak, pojedine države članice i dalje imaju probleme, poput neispravne opreme i gužvi. Zbog toga je, na primer, Portugal uveo aplikaciju za prethodnu registraciju, koja omogućava putnicima da unesu podatke i do 72 sata pre putovanja.

Iz tog razloga, dugi redovi na graničnoj kontroli na aerodromu u Lisabonu uskoro bi mogli da budu smanjeni. Barem je to cilj nove evropske mobilne aplikacije "Putuj u Evropu“ (Travel to Europe).

Ova aplikacija omogućava putnicima iz zemalja van EU da pre dolaska na granicu unesu svoje putne podatke. Putem aplikacije mogu da popune lične i putne informacije, kao i da odgovore na kratak upitnik o uslovima ulaska, i to najkasnije 72 sata pre puta.

Aplikacija ne oslobađa putnike od redovne granične kontrole

Sistem ulaska/izlaska (EES), koji je na snazi od oktobra, suočio se sa brojnim izazovima, pre svega zbog kašnjenja u obradi podataka. Upravo zato je nova aplikacija predstavljena kao rešenje koje bi trebalo da ubrza procedure, jer omogućava da se deo podataka dostavi unapred.

U početnoj fazi, sistem će biti dostupan samo na aerodromu u Lisabonu, a očekuje se da će se u narednim nedeljama postepeno proširiti i na druge evropske aerodrome. Iako je njeno korišćenje dobrovoljno, aplikacija ne oslobađa putnike od redovne granične kontrole, već ima za cilj da skrati vreme potrebno za lične provere.