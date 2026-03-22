Slušaj vest

Miloš Nešović, mladić velikog srca danas je iz Topole krenuo u izuzetno zahtevan humanitarni poduhvat - trčanje duže od 100 kilometara, sa ciljem da pomogne u prikupljanju novca za lečenje male Janje Stojanović iz Kragujevca.

Ovaj hrabri mladić će trčati na relaciji Topola - Mladenovac - Avala - Beograd, noseći snažnu poruku solidarnosti i nade.

Ostalo još 15.000 evra

- Njegov cilj je da svojim podvigom dodatno podigne svest javnosti i pomogne da se prikupi novac koji još uvek nedostaje. Nakon velike humanitarne šetnje koju je izveo Janjin brat Jakov, prikupljen je najveći deo sredstava, ali do konačnog cilja ostalo je manje od 15.000 evra - saopštila je Tamara Stojanović, Janjina mama i pozvala sve ljude dobre volje da pruže podršku donacijama, deljenjem informacije ili bodrenjem na ruti.

Mali Jakov pešači do Beograda da bi prikupio novac za sestrino lečenje

Podsetimo, majka je u razgovoru za Kurir minule godine kazala za Kurir da Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.