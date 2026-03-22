Da li je crkva izgubila vezu sa narodom – ili narod beži od crkve? Može li vera da opstane bez promene – ili nas čeka tiha praznina oltara?

Mladen Obradović

Nekoliko katoličkih sveštenika je poslednjih godina snimilo pesme, često spajajući duhovnost sa savremenim muzičkim žanrovima, uključujući rap i rock. Obradović kaže da pravoslava crkva nema potrebe da poseže sa marketinškim potezima, jer svedoči istini kroz bogoslužbeni život, molitvu, pričešće i post:

- Pravoslavlje jeste zadržalo mnoge običajne izraze koje utiču na to da lepše shvatimo svoju veru. Na današnji dan, na Mladence se pokazuje šta je to što naša pravoslavlna crkva iskazuje - nepokolebljivost u iskazivanju istine. Srpski narod to zna kroz vekove. Mnogi srpski pesnici su bili vrlo nadahnuti pravoslavom verom. Slažem se da je potrebno razgovarati sa ljudima i koristiti tehnologiju.

"Liturgija - trenutak večnosti"

Ninković kaže da je vernik izgubio veru sa samim sobom, a ne sa crkvom:

- Sve što smo više u tehnologiji, sve više verujemo da mi kontrolišemo svoj život. To se zadržava sve dok nam Bog ne zatreba. Katolička crkva sluša sveto pismo gde se kaže "Idite i pripovedajte po krovovima". Svaki tehnološki napredak je dar Božiji. To može uvek da se upotrebi i pitanje je da li smo mi sposobni za to. Postoje reči u Svetom pismu koje ne razumemo, kako da očekujemo od mladih ljudi da razmeju?

Aleksandar Ninković

Dodaje i da se radi o prilagođavanju instrumenata vernicima, te da crkva može da primeni "razumljiv" način drugima:

- Danas je koncentracija mladih ljudi na društvenim mrežama i preko toga oni nemaju živaca za dalje. Bio sam ultra ateista, oficir komunističke vojske, sad sam pripovednik Svetog pisma, tako da može i to. Liturgija je trenutak večnosti, mi smo svedoci istorije spasenja. Isus je tu prisutan i ljubi nas. Svi koji se pričeste postaju jedno, čovek postaje jedno sa Hristom.

Mršević kaže da katolička i protestantska crkva zemalja zapadne Evrope gubi milionsku populaciju, dok se Hrišćanstvo u pravoslavnoj crkvi oslanja na nacionalni identitet:

Zorica Mršević

- Rekla bih da SPC ima dobru posetu, priličan broj ljudi se venčava, krsti. Zapadni svet napušta Hrišćanstvo, ta hrišćanska uteha je prestala da bude potrebna ljudima. Fenomenološki je to tako, milioni ljudi napuštaju katoličku i protestantsku crkvu.

Vesko Drašković kaže da crkva ne može da se udodvorava nepameti, te da je SPC stradala a današnja dešavanja su vaskrnsuće:

- Mi smo još uvek na raspeću i to se vidi uticajem na naš narod i zajednicu. Sva stradanja u poslednjih 100 godina se dešavaju na pravoslavnom stanovništvu. Đavo je primarno radio u pravoslavnom svetu. Nikada nisu punije crkve nego danas. Crkve su bile proganjane i zatvorene - kaže Drašković i dodaje:

- Nas su bombardovali sa svake strane, mi kao pravoslavci nemamo pravo na normalnost ako nismo verujući. Nama je normalno da se krstimo u crkvi, venčamo i tako dalje. Da crkva nije dovoljna je zabluda, idete u crkvu onoliko koliko verujete i možete. U Prizrenu se dešava okupacija pravoslavne vere. Čije su crkve, čiji je Car Dušan? Jel to okupirano? To je okupacija hrišćanske vere. Mi, Rusi, Rumuni smo stradali nemilice verujući dnevnopolitičkoj sceni. Verovali smo da je put koji nam se nudi realan, ali ne, to je stranputica. Mi tražimo samo da živimo normalno. Dali smo kompletan danak samo jer smo Srbi.

