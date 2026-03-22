Slušaj vest

Peta iliti gluva nedelja vaskršnjeg posta počinje u ponedeljak 23. februara. Ime je dobila po tome što je prošlo puno vremena u postu i dolazi vreme ćutanja, pokajanja odnosno gluvo vreme. U Gluvu nedelju crkva zabranjuje sva veselja, svirke, pesmu i zabave.

Naime, peta nedelja u Vaskršnjem postu, posvećena je prepodobnoj Mariji Egipćanki, velikoj grešnici, ali i pokajnici. Od mladosti živeći razvratno, krenula je u Jerusalim, gde je doživela preokret, kada joj je nepoznata sila zatvorila ulaz u hram. Pomolivši se pred ikonom Majke Božje, odlučila je da promeni život. Prešla je Jordan i ceo vek provela u pustinji, gorko se kajući za grehe svoje mladosti. Tu ju je našao starac Zosima, koji ju je i pričestio i saslušao sve njene podvige.

Foto: Filip Plavčić

Sledeće godine ona se upokojila. Njeni podvizi pominju se u prva četiri velikoposna dana u Velikom kanonu Andreja Kritskog, kao i na prvom bdeniju u minulu sredu, kad se čitalo po hramovima i celokupno njeno žitije, koje pruža divnu pouku.

Običaj nalaže i da se tokom ove nedelje ne odlazi na put, ne rade se veliki poslovi, ne tera stoka na pašu, ne ide se ni u mobu.