Potpuno zdrav moj mlađi brat Slobodan Selaković (37) došao je u privatnu stomatološku ordinaciju u Beogradu da sredi zube, a samo dva sata kasnije bez svesti, na ivici smrti, odvezen je u Urgentni. Posle 23 dana u komi je preminuo, priča za Kurir Slobodanova sestra Slavica Selaković iz Valjeva.

Pošto je imao probleme sa zadnjim zubima, mladić je rešio da popravi oralno zdravlje. Posle dužeg traganja za dobrim lekarima, odlučio se za privatnu ordinaciju u Beogradu (ime poznato redakciji). Prvi pregled mu je bio zakazan 5. februara. Tu mu je, kako kaže sestra, rečeno da je sinusna kost tanka, da ima više zaostalih korenova zuba u obe vilice i jednu cistu.

- Prvobitno je predloženo da se uradi sinus lift ili augmentacija, ali pošto bi oporavak bio duži, na kraju je izvađeno pet korenova i ugrađeno isto toliko implantanata. Rečeno je da je to rutinska stvar i da se može više zuba izvaditi u jednom danu - priseća se Slavica kroz suze.

Tog kobnog 12. februara Slobodan je došao na zakazanu intervenciju oko 14.30 časova. Sat vremena kasnije lekari su ga prozvali.

Sestra Slavica otkrila sve detalje Foto: Privatna arhiva

- Trebalo je za dva sata da se vratim. Otišla sam da kupim antibiotik, kako su mi i rekli. Sutradan su zakazali prvu kontrolu. Vratila sam se oko pola šest. Gužva u ordinaciji. Odrasli, deca, svi su tu, ali njega nema... Pola sata kasnije čujem da ga uspaničeno dozivaju: "Slobodane, Slobodane!" Znala sam da nešto nije u redu. Zovu me da uđem u drugu prostoriju. Videla sam da su uplašeni. Kažu mi da su pred kraj intervencije shvatili da se on ne budi iz plitke sedacije i da su pozvali Hitnu pomoć.

Dva puta reanimiran

Sestra kaže da je u tom trenutku pitala koliko je dugo njegov mozak bio bez kiseonika. Tvrdili su da nije prestajao da diše i da su mu pružili neophodnu pomoć. Intervencija je, kako su joj preneli, tekla uobičajeno i uspeli su da izvade oštećene zube i ugrade pet implantanata.

- Hitna dolazi. Vidim ga na nosilima bez svesti. Voze ga pravo u Urgentni UKCS. Ostavila sam ga zdravog i pravog, a dva sata kasnije ga vidim ovakvog. U bolnici su mu uradili opšti skener i ultrazvuk, koji je pokazao da je bio zdrav! Tu saznajem da je do tada dva puta bio reanimiran - u stomatološkoj ordinaciji i na putu do bolnice, a sada je i intubiran. Shvatila sam da je u komi...

Slavica kaže i da joj je rečeno da je imao nizak šećer.

- Pitali su da li je jeo nešto, na šta je vlasnik ordinacije rekao da mu se to desilo jer mu je šećer pao. Anesteziolog je objasnio da ni najstariji ne upadaju zbog toga u insulinski šok, na šta je ta njegova pretpostavka odbačena. Postavljala sam im direktna medicinska pitanja, na koja nisu imali odgovor. U jednom trenutku tražili su da ga identifikuju. Rekla sam da nemam njegovu ličnu kartu, ali sam priložila vozačku dozvolu, što su i prihvatili, i kazali da sutra dopunimo JMBG. On je primljen kao N. N. lice jer mu ordinacija nije ni otvorila karton. Jezivo je sve to slušati, a onda još gore videti crnu vreću sa njegovim stvarima - tvrdi sestra.

Sestra se bori za pravdu Foto: Privatna arhiva

Te noći je spavala u Beogradu i ranom zorom pozvala bolnicu.

Mozak bez kiseonika

- Nikad duža noć nije bila... Rekli su mi da je smešten na kardiologiju na intenzivnoj. Doktorka mi je rekla da je u teškom stanju i da je životno ugrožen jer je mozak dugo bio bez kiseonika. Policija je tražila da identifikujem mog Slobodana. Bio je to jedan od najgorih trenutaka u mom životu. Ulazim unutra, on leži intubiran. Brzo sam izašla jer mi se slošilo.

Slavica je otišla kući, a onda naredne tri nedelje svaki dan dolazila da vidi brata. Za to vreme urađena je toksikologija, ali, kako tvrdi, rezultati nisu stigli.

- Moj brat je 37. rođendan dočekao u komi, a preminuo je 6. marta. O njegovoj smrti me je obavestio policajac. Ovo je ogroman gubitak za našu porodicu, svi znaju koliko sam bila vezana za njega.

Na Slobodanovoj otpusnoj listi se navodi da njegovo telo pretrpelo velika oštećenja - koma, oštećenje mozga jer nije imao dovoljno kiseonika, respiratorna insuficijencija, upala pluća, sepsa i postepeno otkazivanje skoro svih važnih organa. Po nalogu tužioca naložena je sudsko-medicinska obdukcija kako bi se utvrdio uzrok smrti.

- Telo smo preuzeli 9. marta, a 10. ga sahranili. Borićemo se za istinu i pravdu, nadležni moraju da reaguju. Predmet se vodi po službenoj dužnosti, videćemo šta će se desiti i na osnovu toga odlučiti da li ćemo i mi kasnije pokrenuti tužbu. Brata nisam uspela da probudim iz kome, ni u koga ne upirem prstom, ali za pravdu ću se boriti!

Kurir je ovim povodom uputio pitanja Ministarstvu zdravlja i Drugom osnovnom javnom tužilaštvu, koje vodi pomenuti slučaj.

Slobodan Selaković je 37. rođendan dočekao u komi Foto: Printscreen Društvene Mreže

Obraćanje zdravstvenoj inspekciji

Nedelju dana posle intervencije Slavica je dobila izveštaj iz ordinacije u kojem se navodi da je Slobodan za to vreme bio stabilan, uz stalni nadzor anesteziologa, a da su nakon naglog pogoršanja opšteg stanja preduzete sve neophodne mere hitne pomoći.

- Pisala sam zdravstvenoj inspekciji. Dozvoljen mi je uvid u predmet, koji je zakazan za sutra - navodi Slavica.

Saglasnost za intervenciju

Dan nakon kobne intervencije sestra Slavica u ordinaciji saznaje da Slobodan nije potpisao saglasnost za intervenciju.

- Na stolu su me sačekali papiri i tražili su da ja to uradim u njegovo ime, jer je to administrativna formalnost. Odbila sam, jer ja nisam znala šta se dešavalo tokom intervencije, niti sam to videla svojim očima - naglašava Selakovićeva.