Do srede promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz povremene padavine sutra, pre svega na planinama. Međutim, od srede sledi nagla promena vremena – jačanje ciklona doneće zahlađenje i pogoršanje, pa će do kraja nedelje sneg biti moguć i u nižim predelima, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, do srede će u većem delu regiona preovladavati promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz temperatureoko proseka za ovo doba godine.

Ipak, sutra će postojati nešto veća verovatnoća za pojavu kratkotrajne kiše, posebno u brdsko-planinskim predelim dok bi preko 1000 metara nadmorske visine moglo biti kratkotrajnog snega. Vetar će biti slab do umeren, prvo istočni, a zatim jugoistočni.

Dnevni maksimumi temperatura od 7 do 15 stepeni Celzijusa.

U sredu, sledi promena sinoptike uz slabljenje anticiklona i spuštanje jakog, hladnog fronta sa severozapada Evrope.

- Taj front bi u noći ka četvrtku uslovio sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom. Sekundaran ciklon i upad vrlo hladnog vazduha sa severozapada bi do kraja marta doneli jače pogoršanje vremena, obilnije padavine, a snežna granica će se gotovo sigurno spustiti na jako niskih 600 mnv, a u koliko padavine bude jake i usklade se sa glavninom hladnog prodora snega bi moglo biti i u nizijama posebno nad središnji i istočni delovima regiona - ističe Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

U četvrtak maksimumi od 2 na severozapadu do oko 15 stepeni na istoku regiona, a narednih dana od 0 do 7 stepeni Celzijusa.

"Najveća opasnost - sneg i preko 30 cm"

- U ovom momentu opasnost od pojave mraza zbog pretežno oblačnog vremena nije tako visoka i najveća opasnost će verovatno biti od teškog, vlažnog, snega koji bi ponegde mogao dostići visinu i preko 30 cm, posebno preko 700 metara nadmorske visine - najavljuje Čubrilo.

Početkom aprila "preti" novo, jače zahlađenje

Kako dodaje, prema trenutnim prognozama, relativno hladno će biti i početkom aprila, a oko 4. aprila "preti" novo, jače zahlađenje.