Do srede promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz povremene padavine sutra, pre svega na planinama. Međutim, od srede sledi nagla promena vremena – jačanje ciklona doneće zahlađenje i pogoršanje, pa će do kraja nedelje sneg biti moguć i u nižim predelima, najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, do srede će u većem delu regiona preovladavati promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme, uz temperatureoko proseka za ovo doba godine.

Ipak, sutra će postojati nešto veća verovatnoća za pojavu kratkotrajne kiše, posebno u brdsko-planinskim predelim dok bi preko 1000 metara nadmorske visine moglo biti kratkotrajnog snega. Vetar će biti slab do umeren, prvo istočni, a zatim jugoistočni.

Dnevni maksimumi temperatura od 7 do 15 stepeni Celzijusa.

U sredu, sledi promena sinoptike uz slabljenje anticiklona i spuštanje jakog, hladnog fronta sa severozapada Evrope.

- Taj front bi u noći ka četvrtku uslovio sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom. Sekundaran ciklon i upad vrlo hladnog vazduha sa severozapada bi do kraja marta doneli jače pogoršanje vremena, obilnije padavine, a snežna granica će se gotovo sigurno spustiti na jako niskih 600 mnv, a u koliko padavine bude jake i usklade se sa glavninom hladnog prodora snega bi moglo biti i u nizijama posebno nad središnji i istočni delovima regiona - ističe Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

U četvrtak maksimumi od 2 na severozapadu do oko 15 stepeni na istoku regiona, a narednih dana od 0 do 7 stepeni Celzijusa.

"Najveća opasnost - sneg i preko 30 cm"

- U ovom momentu opasnost od pojave mraza zbog pretežno oblačnog vremena nije tako visoka i najveća opasnost će verovatno biti od teškog, vlažnog, snega koji bi ponegde mogao dostići visinu i preko 30 cm, posebno preko 700 metara nadmorske visine - najavljuje Čubrilo.

Početkom aprila "preti" novo, jače zahlađenje

Kako dodaje, prema trenutnim prognozama, relativno hladno će biti i početkom aprila, a oko 4. aprila "preti" novo, jače zahlađenje.

- Nakon kraćeg smirivanja vremena početkom aprila meteorološki modeli ponovo vide oko 4. aprila mogućnost prodora vrlo hladnog vazduha uz još jedan sekundaran ciklon i u tom slučaju bi opasnost od kasnog snega bila ponovo aktuelna. Generalno sve do 7. aprila nema signala za stabilizaciju i otopljenje - ističe Čubrilo.

Kurir/Blic

Ne propustiteHrvatskaPOGLEDAJTE SNIMKE SNEGA U HRVATSKOJ, SVE SE ZABELELO USRED MARTA: Zimske službe na terenu, vozačima se savetuje oprez (FOTO/VIDEO)
sneg Lika Gorski kotar
DruštvoPALO 15 CM NOVOG SNEGA! Zabeleli se i Zlatar, Nova Varoš, Jabuka i Jadovnik kod Prijepolja! Putevi očišćeni
sneg
SrbijaSNEG VEJE U OVOM DELU SRBIJE NA PRVI DAN PROLEĆA! Prizori kao iz bajke, visina pokrivača oko 40 centimetara! Evo gde se očekuje narednih dana (VIDEO)
sneg na Tari
DruštvoOvde je palo pola metra snega! Mećava ne staje skoro 24 sata: Ristić najavio novi haos, a evo i kada
Brezovica Kopaonik Zlatibor