Patrijarh Porfirije služio liturgiju na Novom Beogradu: Imao je važnu poruku za sve vernike
Patrijarh Porfirije služio je danas svetu Liturgiju u crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija na Novom Beogradu i u besedi poručio da je otvoren put Božje ljubavi svima koji imaju muku, bilo kakav problem ili bilo kakvo iskušenje.
Patrijarh je liturgiju služio u četvrtu nedelju Velikog posta, koja je posvećena Svetom Jovanu Lestvičniku, podvižniku koji je napisao Božanstvenu Lestvicu, delo u kojem je izložio svoja duhovna iskustva, tj. iskustva predanja Pravoslavne Crkve o čovekovom duhovnom uspinjanju na putu spasenja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC).
"Bog je ljubav i On hoće da mu svi pristupe, da mu svi priđu i oni koji imaju veru, i oni koji imaju slabašnu veru, pa i oni koji nemaju veru. Svima koji imaju muku, bilo kakav problem, bilo kakvo iskušenje, otvoren je put ljubavi Božje. Nikog ne odbacuje, ali da bi mogli da prepoznaju, oni koji pristupaju Gospodu, Njega kao lekara duša i tela naših, sam Gospod je rekao tada, i govori kroz vekove, govori i nama danas, i tako će biti do drugog Njegovog, Hristovog, dolaska: Potrebno je da imate vere", poručio je patrijarh u besedi.
U toku svete liturgije, patrijarh Porfirije rukopoložio je Vladimira Jovića, diplomiranog teologa i službenika Kabineta patrijarha srpskog, u čin đakona.
Patrijarhu SPC su u služenju liturgije pomagali episkopi Podvorja Srpske Pravoslavne Crkve u Moskvi Stefan, episkop toplički crkve Svetog Dimitrija na Novom Beogradu Petar, protojereji-stavrofori Rajko Nedić, Jovan Milanović i Grigorije Sapsaj, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta Patrijarha srpskog i drugi.