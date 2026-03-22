Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju do 5 sati, dok su zadržavanja na Batrovcima dva sata. AMSS izveštava o trenutnoj situaciji.
Kamioni na granici s Hrvatskom čekaju 5 sati: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri
Kamioni na graničnom prelazu Šid na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju pet sati, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, zadržavanje za teretna motorna vozila je dva sata, a za automobile sat vremena.
Kamioni na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 50 minuta, a za automobile zadržavanje je 40 minuta.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao i na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
