Vreme danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uz najvišu dnevnu temperaturu od 13 do 18 °C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije u svojoj najnovijoj prognozi.

Foto: RHMZ

Slaba kratkotrajna kiša se očekuje ponegde u brdsko -planinskim predelima, a u višim planinskim predelima moguće je i provejavanje slabog snega.

U sredu, sledi promena sinoptike uz slabljenje anticiklona i spuštanje jakog, hladnog fronta sa severozapada Evrope.

- Taj front bi u noći ka četvrtku uslovio sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom. Sekundaran ciklon i upad vrlo hladnog vazduha sa severozapada bi do kraja marta doneli jače pogoršanje vremena, obilnije padavine, a snežna granica će se gotovo sigurno spustiti na jako niskih 600 mnv, a u koliko padavine bude jake i usklade se sa glavninom hladnog prodora snega bi moglo biti i u nizijama posebno nad središnji i istočni delovima regiona - potvrdio je i meteorolog Marko Čubrilo na svom zvaničnom Fejsbuk profilu.

Već od četvrtka, u drugom delu dana na severu i zapadu stiže jače naoblačenje sa kišom.

U petak i za vikend umereno do potpuno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije sa snegom.

Foto: RHMZ Printscreen

Početkom aprila "preti" novo, jače zahlađenje

Relativno hladno će biti i početkom aprila, a oko 4. aprila "preti" novo, jače zahlađenje.