Stan plaćen, kredit uredno otplaćuješ, a ključeva nema. U Mirijevu, kupci jednog objekta tvrde da je rok za useljenje probijen još prošle godine, da zgrada nema ni struju ni vodu, da su penali ostali samo mrtvo slovo na papiru, a da se investitoru praktično gubi svaki trag.

U međuvremenu, porodice plaćaju i rate i kiriju, i pitaju se isto: kako je moguće da i uz ugovor, notara i banku čovek opet ostane bez krova nad glavom?

Prevareni kupci Dejan Mitrović i Tatjana Čopa gostovali su u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji i tom prilikom govorili o ovom problemu:

Tatjana ističe da se stan kupio prošle godine, a da je tada trebalo da bude i useljenje. Voda, struja i kanalizacija nisu bile priključene, te nisu mogli da se useleu isti:

- Mi ne možemo trenutno da povratimo ni pdv jer investitor nije platio porez. Nas 12 je kupilo stanove u toj zgradi, plaćamo i kiriju i kredit, neki od nas imaju i decu koja studiraju. Mi želimo da apelujemo na instititucije i investitora da nam završi stanove, koje smo uredno platili. Od nas 12, 9 porodica su kreditni kupci - kaže Tatjana i dodaje:

- Došli smo do informacije da je on svu svoju imovinu prodao i to je kod nas probudilo alarm da kontaktriamo advoakta. Od oktobra do januara smo pokušavali da se dogovorimo sa njim, nama je obećavao od ponedeljka do petka. Ali mi saznajemo da je imovinu prodao, verovatno kako mi ne bi mogli da naplatimo svoju štetu.

"Čovek je samo nestao"

Dejan dodaje da je investitor parcijalno radio, te se iz tog razloga oni nisu odmah obratili javnosti za pomoć:

- Nama su struja, voda i kanalizacija neophodni. Svesni smo da ćemo morati sami da završimo objekat. Ispoštovali smo konkretnu proceduru, zakon naše zemlje, svi su proverili papirologiju i čovek je samo nestao. Jako teško izdržavamo, 50% nam je opterećenje na plati. Velike su štete i ne mogu se izmeriti.

Advokat oštećenih, Vukašin Barać, kaže da su kupci stanova imali sreću što su ugovori sastavljani od strane advokata:

- U svim ugovorima je uneseno da su oni postali izvršna isprava i to je posebna klauza u ugovorima, gde se većini kupaca u stanova omogućava da jako brzo uđu u posed, samim tim se izbegavaju duži postupci. Plaćeni su priključci, plaćene su takse i za sada je sve nagađanje stanara - ispričao je Barać i dodao da je potrebno da stanari budu jedinstveni i da zauzmu zajednički stav po ovom pitanju.

"Kupci u najvećem problemu"

Advokatica Jovanka Zečević kaže da su se svi u ovom slučaju obezbedili sem kupaca stanova, te da će svakako nastati veliki problem jer investitor nema ni jednu hipoteku, a po rečima oštećenih, sve je prodao:

- Vi ukoliko nemate plaćeno građevinsko zemljište, ništa vam se ne garantuje. Banka je zaštićena, investitor je uzeo novac a vi ste ostali u problemu. Vodu i struju vam niko neće dati, još ako nije predao papire... to nisu jednostavne procedure. Svi se naplaćuju, a kupci su u najvećem problemu.

