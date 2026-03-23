Slušaj vest

Advokatica Nikolija Ilić objasnila je na koji način građani smeju da zaštite svoju imovinu. Prema njenim rečima, u takvom slučaju građani imaju pravo na samoodbranu.

"Pravno rečeno, radi se o nužnoj odbrani koju propisuje član 19 Krivičnog zakonika. Nužnu odbranu zakon prepoznaje kao odbranu koja je neophodno potrebna kako bi učinilac od svog dobra ili dobra drugog odbio istovremeni protivpravni napad", kazala je.

Napomenula je da napad mora da potiče od čoveka, da bude protivpravan i da bude istovremen.

"Napad mora da traje ili da neposredno predstoji. Sa druge strane, odbrana mora da bude takva da je usmerena isključivo prema tom napadaču i mora biti neophodno potrebna, a to znači da mora biti srazmerna opasnosti", istakla je.

Ukoliko napad može da se odbije blažim sredstvom, a izabere se drastično teže, ulazi se, prema navodima advokatice, u zonu prekoračenja nužne odbrane.

"Primer prekoračenja nužne odbrane jeste ako građanin puca u nekog ko ga je samo odgurnuo", objasnila je.

Foto: Shutterstock

Kada sud oceni da je delo učinjeno u nužnoj odbrani, može da donese odluku da oslobodi građanina kazne.

"Takođe, ako utvrdi da je do prekoračenja nužne odbrane došlo usled jake razdražljivosti zbog konkretnog slučaja, može da izrekne blažu kaznu", rekla je.

Šta građani smeju

Ilić je objasnila šta građani smeju da urade u slučaju da im neko provali u kuću.

"Građani imaju pravo da upotrebe silu kako bi izbacili provalinika, međutim ta sila mora da bude srazmerna. Tu srazmeru sud ocenjuje u svakom konkretnom slučaju", kazala je ona.

Istakla je da prekoračenje nužne odbrane predstavljala situacija u kojoj provalnik nije imao oružje, a građanin ga je iskoristio.

"Drugi primer prekoračenja bi bio kada bi provalnik bežao, a građanin mu puca u leđa, jer u tom konkretnom slučaju napad više nije istovremen. Ponavljam, istovremenost je jako važan uslov", navela je.

Govorila je i šta građani smeju da urade u slučaju da zateknu lopova u pokušaju krađe automobila.

"Građanin ima pravo da zaustavi provalnika. Zakon dozvoljava, laički rečeno, građansko hapšenje, odnosno privremeno ograničenje slobode kretanja od građana", rekla je.

Dodala je da to znači da svaki građanin može da liši slobode osobu zatečenu u vršenju krivičnog dela do dolaska policije.

"Važan uslov je da je lice zatečeno u vršenju krivičnog dela. Drugi uslov je da se lice odmah preda policiji. Treći je da upotreba sile bude neophodna i srazmerna", objasnila je.

Ponovila je da u svakom konkretnom slučaju sud procenjuje da li je prekoračena nužna odbrana.

"Građani uvek treba da se vode time da se upotrebi minimalna sila koja je potrebna da se zaustavi opasnost", zaključila je advokatica Nikolija Ilić.