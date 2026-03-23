Dok rat i nestabilnost na Bliskom istoku menjaju svakodnevicu iz sata u sat, za naše ljude koji su se zatekli na Bliskom Istoku najvažnije pitanje bilo je samo jedno: kako bezbedno doći kući. Iza jednog leta iz Dohe za Beograd, koji na prvi pogled deluje kao običan povratak, zapravo je stajala veoma složena i neizvesna operacija.

Zbog bezbednosnih okolnosti i problema sa osiguranjem, Er Srbija nije mogla da leti ka toj zoni, pa je država morala da traži drugo rešenje i obezbedi čarter. Uz to, deo naših građana je do Dohe stizao kopnenim putem, kroz Saudijsku Arabiju, posle višesatnog i vrlo zahtevnog transporta.

Marija Jović, otpravnica poslova Ambasade Srbije u Dohi govorila je o ovoj temi u emisiji "Redakcija", koja se emituje na Kurir televiziji. Na samom početku je istakla da je čitav proces bio izuzetno lsožen:

- Sama priroda ovih procesa uključila je više bezbednosnih, graničnih službi. Konstantna je bila konunikacija, iza svega je ostao ogroman rad koji je rezultirao uspehom i naši ljudi su se bezbedno vratili sovjim kućama.

Državni sekretar, Damjan Jović, rekao je da je ovo bila najzahtevnija operacija u logističkom smislu. Jović ističe da je bilo veoma teško doći do to tog aviona, dozvola i bezbednosnih saglasnoti:

- Samo par država je uspelo da organizuje ovakve vrste letova i to obično za diplomate i njihove porodice. I nakon shvatanja da Er Srbija ne može da odradi transport evakuacije, odlučili smo da tražimo dozvolu za čarter let. Užasno složen sistem odlučivanja stoji iza toga. Potrebno je da bezbednosne službe daju saglasnost, ovdašnje vlasti i Katar. To je zahtevan proces, koji smo uspešno završili - kaže Jović i zaključuje:

- Imali smo ozbiljnu pomoć vlasti u Kataru i bez njihove pomoći bi sve ovo bilo nemoguće.

"Svi su bili pod stresom"

Ova operacija nije obuhvatila samo naše ljude iz Dohe, već i državljane Srbije iz Kuvajta i Bahreina, koji su morali da budu dopremljeni do Katara. Pominje se i višesatno putovanje kroz Saudijsku Arabiju, pa potom okupljanje grupa na granici sa Katarom i nastavak ka aerodromu u Dohi.

Jović kaže da je proces bio izuzetno neverovatan i stresan:

- U ovakvim okolnostima, dodatno se komplikuje i zbog graničnih prelaza. Daleko je složeniji proces dobijanja vize u ovakvim periodima, nama je stalo da svaki građanin prođe granicu te da neometano završi putovanje. Kopneni transport se odnosio na prelazak iz Kuvajta, Bahreina kroz Saudijsku Arabiju pa sve do Dohe, to je zahtevalo mnogo komplikacija, iz minuta u minut je postojala komunikacija ministarstava i institucija. Napetost je bila pristuna kod svih, danonoćno smo radili. Pod stresom su bili svi.

Dodaje i da su Srbi bili izuzetno uplašeni:

- Brinuli su za svoju bezbednost, za bezbednost svojih porodica. Naš prioritet bio je da ih umirimo, intenzivno smo komunicirali sa njima.

