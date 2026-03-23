Antalija je grad čiji se identitet oblikovao vekovima. Od antičke luke Rimskog carstva, preko vizantijskog i osmanskog perioda, do savremenog letovališta, slojevi istorije vidljivi su na svakom koraku. Hadrijanova kapija, gradske zidine i kamene ulice Kaleiçija svedoče o bogatoj prošlosti, dok pogled sa litica prema tirkiznom moru otkriva strateški značaj ove obale kroz istoriju.

Danas je Antalija moderna turistička destinacija u kojoj se tradicija i savremeni način života prirodno susreću. Peščane plaže Lare i Kundu regije, luksuzni hoteli, marina, restorani i razvijen noćni život čine je pogodnom i za porodični odmor i za goste koji traže življu atmosferu, dok veliki broj sunčanih dana tokom godine dodatno doprinosi njenoj popularnosti.

Foto: Promo

U regiji Kundu, na sopstvenoj peščanoj plaži, smešten je Ducale Lara 5, hotel inspirisan venecijanskom arhitekturom, poznat kao „mala Venecija“ sa kopijom Trga Svetog Marka. Nalazi se na oko 20 km od centra Antalije i približno 15 km od aerodroma u Antaliji.

Hotel je potpuno renoviran i ponovo otvoren 2025. godine. Kompleks zauzima površinu od 118.000 m² i raspolaže sa 543 smeštajne jedinice raspoređene u tri bloka i četiri vile.

Foto: Promo

Gostima su na raspolaganju glavni restoran „Bellini“, tri snack restorana (midnight, turski i italijanski), tri à la carte restorana (italijanski, turski i riblji) i osam barova.

Hotel poseduje privatnu peščanu plažu. Suncobrani, ležaljke i peškiri za plažu se ne naplaćuju, dok su paviljoni na plaži uz doplatu.

Foto: Promo

Sve sobe imaju kupatilo, klima uređaj, mini bar (voda, sokovi i pivo), ketler, TV, sef, WiFi internet i fen za kosu.

Usluga u hotelu je na bazi Ultra All Inclusive koncepta i podrazumeva samoposluživanje sa izborom više jela prema hotelskim pravilima u glavnom restoranu: doručak, kasni doručak, ručak, večeru i ponoćnu supu, lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, dečiji bife, kolače, pite, užine, palačinke i sladoled u različitim delovima hotela u određenim periodima dana.

3. Ducale Lara.jpg
Foto: Promo

Hotel raspolaže otvorenim i zatvorenim bazenom, otvorenim i zatvorenim jacuzzi bazenom, otvorenim i zatvorenim dečijim bazenom, sedam tobogana za odrasle i četiri tobogana za decu. Gostima su na raspolaganju stoni tenis, mini fudbal, teniski teren, odbojka na pesku, košarka, aerobik, kao i dnevne i večernje animacije.

Za decu su predviđeni mini club (4–12 godina), igralište, bazeni sa i bez tobogana, mini disko i dečiji meni.

Foto: Promo

U okviru hotela nalaze se tursko kupatilo (hamam), sauna i fitness centar.

Antalija predstavlja destinaciju sa bogatom istorijskom pozadinom i razvijenom turističkom infrastrukturom, dok Ducale Lara 5 nudi moderan Ultra All Inclusive koncept na sopstvenoj peščanoj plaži, uz raznovrsne sadržaje za odrasle i decu. Kombinacija istorijskog ambijenta grada i komfora savremenog resorta čini ovu lokaciju pogodnim izborom za letovanje na Mediteranu.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, gde je online rezervaciju moguće obaviti brzo i jednostavno u svega nekoliko koraka putem stranice Moj nalog.

Foto: Promo

Za sva dodatna pitanja i stručne savete, putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00.

