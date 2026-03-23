Vozačima se danas savetuje oprez i pored povoljnih vremenskih uslova, jer će u pojedinim krajevima zbog mestimične kiše deonice puteva biti vlažne, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na putevima u planinskim predelima zbog niske oblačnosti preko prevoja biće smanjena vidljivost, a moguć je i slab sneg.

Putevi su prohodni. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Šid zadržavaju pet sati, na Batrovcima tri sata, a na Gradini sat i po.

