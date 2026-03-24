Odaberite pametno koje ćete gume staviti na svoje vozilo

Prvi april samo što nije. A kada dođe - biće to dan masovne zamene zimskih guma letnjim. Vulkanizeri će padati s nogu, ali i trljati ruke od dobre zarade. Ko nije već zakazao termin, posebno u većim gradovima, načekaće se da dođe na red. A pneumatici ko pneumatici - uvek skupi! I ne mogu da traju doveka. Kada dođe vreme da se ipak moraju da zamene - nemali broj vozača se presabira između polovnih ili repariranih i novih. Ove prve su kudikamo jeftnije. Ali, da li ta niža cena može da se olupa o glavu?

Na prvi pogled, računica deluje logično: "Šara je duboka dovoljno za leto, nije zima pa da moram u milimetar da merim, a koštaju duplo manje od novih". Ipak, nije baš tako.

Šara nije jedini pokazatelj ispravnosti. Guma je organski materijal koji stari. Čak i ako stoji u garaži, guma nakon 5-6 godina gubi svoja hemijska svojstva, odnosno postaje tvrda, nekako "plastična" i na vrelom asfaltu ne može da ostvari adekvatno trenje. Rezultat? Kočenje se produžava za 10 do 15 metara, što je često bitna razlika između bezbednog zaustavljanja i sudara.

Vulkanizeri se spremaju za gužve ogromne

Kod prodavaca jasno je istaknuto koje su gume već korišćene, ali na tržištu postoje i oni koji se služe raznoraznim metoda da starim pneumaticima daju privid novih, a da o tome ne obaveste kupca. Na primer, posebnim alatima se narezuju šare i produbljuju kanali. Ovo je izuzetno opasno jer se tako tanji zaštitni sloj iznad čelične konstrukcije (karkase), pa guma može eksplodiratipri većoj brzini.

Olako pristupaju farbanju i mazanju glicerinom, ne razmišljajući da ova vrsta kamuflaže takođe sutra nekoga može koštati života. Da bi pneumatik delovao "crno i sveže", premazuje se agresivnim sredstvima koja samo privremeno maskiraju sitne pukotine na boku.

Polovna guma košta, na primer, oko 30 do 40 evra sa montažom. Nova guma koja se uklapa u skoro svačiji budžet košta oko šezdesetak evra i ima garanciju obično od dve do tri godine, a trajaće barem četiri ili pet sezona. Na setu polovnih, recimo, može da se uštedi između 80 i 100 evra, ali će morati na totalnu reciklažu već sledeće godine. Suma sumarum - kratkoročna ušteda je zapravo dugoročni gubitak.