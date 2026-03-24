Slušaj vest

U Srbiji danas i sutra malo i umereno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 13 do 18 stepeni, samo u utorak, ponegde u brdsko - planinskim predelima je moguća slaba kiša,a na visokim planinama slab sneg.

Od četvrtka naoblačenje i zahlađenje sa kišom, u brdsko - planinskim predelima i snegom. U košavskom području i planinskim predelima u četvrtak duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i objavio sezonsku prognozu do septembra.

Topliji april

Prema njihovoj najavi april će biti topliji i prosečno vlažan mesec, a u prvoj dekadi je moguća pojava slabog do umerenog mraza.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko deset stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.9 stepeni Celzijusovih - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 58 mm.

Mogući mrazevi u aprilu Foto: RINA

Kišovit maj

U većem delu Srbije maj će biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini prosečno topao i prosečno vlažan mesec sa majskim kišama.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti u proseku biti više do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.5 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

- U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.8 stepeni. Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 57 mm.

Najava za jun

U većem delu Srbije jun će biti topliji, nestabilan, ali prosečno vlažan. U Centralnoj, Južnoj i Istočnoj Srbiji topliji i suvlji.

Čeka nas nestabilan jun Foto: Petar Aleksić

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0.5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 17.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 27.3 stepena - najavljuje RHMZ i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Centralnoj, Južnoj i Istočnoj Srbiji biće ispod višegodišnjeg proseka, sa vrednostima za pet mm do 15 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 49 mm.

Kuvaćemo se u julu

U većem delu naše zemlje jul će biti topliji i prosečno vlažan, a u istočnoj Srbiji prosečno topao i prosečno vlažan mesec sa toplotnim talasima.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek, a u Istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostim do 0.5 stepeni višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.8 stepeni Celzijusovih - navodi RFepublički hidrometeorološki zavod i dodaje:

Foto: Jakov Milošević

- U većem delu Srbije srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek, a u Istočnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostim do 0.5 stepeni višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 29.8 stepeni. Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 34 mm.

Toplotni talasi i u avgustu

Avgust će u većem delu Srbije biti prosečno topao i prosečno vlažan, a u Vojvodini, Šumadiji i Mačvi topliji i prosečno vlažan avgust. I u ovom letnjem mesecu se očekuje pojava toplotnih talasa.

- U većem delu Srbije srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini, Šumadiji i Mačvi biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0.5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.6 stepeni. U većem delu naše zemlje srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji proske, a u Vojvodini, Šumadiji i Mačvi, biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 0.5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30.4 stepena - najavljuje RHMZ dodajući da će se mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek.

- U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 50 mm.

Biće toplotnih talasa i 2026. godine Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, EPA Andrej Cukić, Shutterstock

Septembar topliji i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većini Srbije biti viša za 0.5 do jedan stepen, a u Vojvodini, Mačvi i Šumadiji za jedan do dva stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.7 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen, a u Vojvodini, Mačvi i Šumadiji za jedan do dva stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24.4 stepena.