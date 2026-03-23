MASERATI MCPURA CIELO PREMIJERNO PREDSTAVLJEN U SRBIJI
Maserati ove godine učestvuje na Beogradskom sajmu automobila, koji se održava od 18. do 24. marta, sa istaknutim nastupom u premium hali 3, u organizaciji Delta Auto Grupe. Na štandu su izložena tri emblematična modela: MCPURA, Grecale i Grecale Modena.
U centru pažnje nalazi se MCPURA kao neprikosnoveni protagonist i simbol Maserati inženjeringa visokih performansi, dok Maserati Grecale ističe svestranost Tridenta, spajajući performanse, udobnost i svakodnevnu upotrebljivost.
Posetioci su pozvani da izbliza dožive oba modela na Maserati štandu i otkriju jedinstvenu kombinaciju performansi, dizajna i emocije koja definiše brend.
MCPURA Cielo
MCPURA Cielo je ekskluzivni super sportski automobil koji predstavlja najnoviji pravac razvoja ovog kultnog italijanskog brenda, kao evolucija modela MC20. Njegova premijera u Srbiji nastavlja Maserati tradiciju predstavljanja najnaprednijih dostignuća u oblasti tehnologije, dizajna i performansi.
Sam naziv „Pura“ simbolizuje čistu energiju i suštinu vozačkog iskustva koje Maserati donosi. Ključne inženjerske karakteristike MCPURA modela uključuju karoseriju od karbonskih vlakana, Maserati V6 Nettuno motor razvijen po uzoru na tehnologiju iz Formule 1 (3.0 litra, 621 KS i 720 Nm obrtnog momenta), „butterfly“ vrata, kao i stakleni krov na uvlačenje.
Za Maserati, MCPURA ima i širi strateški značaj, jer najavljuje budući pravac razvoja sportskih modela i potvrđuje posvećenost brenda kreiranju automobila koji pomeraju granice performansi i dizajna.
Grecale
Maserati Grecale je SUV model koji objedinjuje performanse, eleganciju i praktičnost za svakodnevnu vožnju — bilo da je reč o gradskoj vožnji, dužim putovanjima ili poslovnim obavezama.
Maserati Grecale i Grecale Modena odlikuju se prepoznatljivim italijanskim dizajnom i sportskim karakterom. Grecale je opremljen četvorocilindričnim mild hybrid motorom snage 300 KS, dok verzija Modena raspolaže motorom od 330 KS, omogućavajući ubrzanje od 0 do 100 km/h za približno 5,3 sekunde.
Vozne performanse dodatno unapređuje automatski menjač sa 8 stepeni prenosa, koji pruža optimalan balans između udobnosti i dinamike vožnje.
Sa ovako bogatom postavkom i snažnim prisustvom brenda, Maserati na Beogradskom sajmu automobila potvrđuje svoj uspeh, dodatno učvršćujući „Godinu Tridenta“ kao period obeležen inovacijama, razvojem i snažnim pozicioniranjem na globalnoj automobilskoj sceni.
