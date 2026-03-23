Maserati ove godine učestvuje na Beogradskom sajmu automobila, koji se održava od 18. do 24. marta, sa istaknutim nastupom u premium hali 3, u organizaciji Delta Auto Grupe. Na štandu su izložena tri emblematična modela: MCPURA, Grecale i Grecale Modena.

Posetioci su pozvani da izbliza dožive oba modela na Maserati štandu i otkriju jedinstvenu kombinaciju performansi, dizajna i emocije koja definiše brend.

U centru pažnje nalazi se MCPURA kao neprikosnoveni protagonist i simbol Maserati inženjeringa visokih performansi, dok Maserati Grecale ističe svestranost Tridenta, spajajući performanse, udobnost i svakodnevnu upotrebljivost.

MCPURA Cielo



MCPURA Cielo je ekskluzivni super sportski automobil koji predstavlja najnoviji pravac razvoja ovog kultnog italijanskog brenda, kao evolucija modela MC20. Njegova premijera u Srbiji nastavlja Maserati tradiciju predstavljanja najnaprednijih dostignuća u oblasti tehnologije, dizajna i performansi.

Sam naziv „Pura“ simbolizuje čistu energiju i suštinu vozačkog iskustva koje Maserati donosi. Ključne inženjerske karakteristike MCPURA modela uključuju karoseriju od karbonskih vlakana, Maserati V6 Nettuno motor razvijen po uzoru na tehnologiju iz Formule 1 (3.0 litra, 621 KS i 720 Nm obrtnog momenta), „butterfly“ vrata, kao i stakleni krov na uvlačenje.

Za Maserati, MCPURA ima i širi strateški značaj, jer najavljuje budući pravac razvoja sportskih modela i potvrđuje posvećenost brenda kreiranju automobila koji pomeraju granice performansi i dizajna.