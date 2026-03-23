Slušaj vest

Dva pripadnika Službe za obezbeđenje Okružnog zatvora u Beogradu započela su jutros humanitarno hodočašće ka manastiru Ostrog, sa ciljem prikupljanja pomoći za lečenje dvoje mališana, četvorogodišnje Sofije Laković i desetogodišnjeg Feđe Alkovića.

Na put dug gotovo 450 kilometara krenuli su peške od manastira Sveti Jovan Krstitelj u Beogradu, zajedno sa još četvoricom kolega iz Interventne jedinice 92, pripadnikom Specijalne antiterorističke jedinice, kao i ocem male Sofije. Pre polaska, učesnike je blagoslovio Patrijarh Porfirije, istakavši da ovo putovanje predstavlja ne samo fizički izazov, već i dubok duhovni podvig u kojem svaki korak simbolizuje molitvu za one kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: Spc

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević podsetio je da pripadnici Okružnog zatvora u Beogradu već treću godinu zaredom organizuju ovakve humanitarne akcije. Kako je naveo, njihove kolege Marko i Đorđe i ove godine nastavljaju tradiciju, sa željom da podstaknu što veći broj ljudi i organizacija da se uključe u prikupljanje sredstava za lečenje dece.

On je istakao da je blagoslov patrijarha ogromno ohrabrenje za polazak na putljudima koji iznova pokazuju plemenitost i milosrđe.

- Put će i ovog puta sigurno biti fizički isrcpljujući, ali sam uveren da će njihova mentalna snaga i želja da deci bude bolje nadomestiti svaku moguću povredu na putu ka toj svetinji - naglasio je Carević.

Direktor Uprave je podsetio da su kolege iz svih kazneno-popravnih ustanova u proteklom periodu finansijski pomogli kupovinu medicinskih pomagala, rad Crvenog krsta, svratišta za decu, kupovinu novogodišnjih paketića i igračaka za decu slabijeg socijalnog položaja.

Foto: Kurir

Četvorogodišnja Sofija iz Beograda boluje od epilepsije, mešovitih razvojnih poremećaja i spastičke paralize, te su joj potrebna sredstva za različite terapije, specijalističke preglede i ortopedska pomagala. Feđa iz Podgorice je nakon operacije malignog tumora na mozgu 2019. godine nastavio lečenje u Turskoj, gde će, prema proceni lekara, morati da ostane još najmanje godinu dana.

Komandiri OZ Beograd i kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova će tokom dugog i iscrpljujućeg puta do Crne Gore proći kroz Lazarevac, Mionicu, preko Divčibara, zatim kroz Požegu, Užice, preko Zlatibora ka Prijepolju, Pljevljima, Žabljaku i Nikšiću.

Ovako možete vi pomoći

Svi koji žele mogu da uplate novac za lečenje četvorogodišnje Sofije Laković na žiro račun fondacije „Budi human“ na broj 160-6000001811235-90 ili slanjem broja 1599 na broj 3030.

Novac se može uplatiti i na devizni račun 160-6000000857075-03 IBAN RS35160600000085707503.