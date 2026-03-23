Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet povodom smrti Valjevca Slobodana Selakovića (37), koji je 12. februara u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u prestonici podvrgnut vađenju pet zuba i ugradnji implantata, ali se nije probudio iz sedacije, da bi nakon 23 dana provedenih u komi preminuo u UKCS, a u cilju rasvetljavanja svih okolnosti zatražene su informacije od Ministarstva zdravlja i obdukcioni nalaz Instituta za sudsku medicinu.

- Tužilaštvo je u navedenom predmetu uputilo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu zdravlja, Odeljenju za zdravstvene inspekcije. Takođe, upućen je i zahtev za pružanje potrebnih obaveštenja Institutu za sudsku medicinu, radi dostavljanja obdukcionog nalaza.

Nakon prikupljanja svih potrebnih podataka i utvrđivanja svih činjenica vezanih za navedeni slučaj, biti doneta odluka o daljem postupanju u predmetu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena - navode za Kurir iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Slobodan Selaković zdrav otišao kod zubara, pao u komu i preminuo

Podsetimo, Valjevac je potpuno zdrav 12. februara došao na intervenciju u stomatološkoj ordinaciji u Beogradu, a dva sata kasnije bez svesti, na ivici smrti je odvezen u Urgentni centar gde je preminuo posle 23 dana u komi.

Njegova sestra Slavica Selaković obratila se i zdravstvenoj inspekciji.