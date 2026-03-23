Vizija nula, kao ključni princip kojim se vodi Agencija za bezbednost saobraćaja, jasno poručuje da nijedan izgubljen život u saobraćaju nije prihvatljiv.

Upravo na 47. međunarodnom sajmu automobila , kroz edukativne aktivnosti i direktnu komunikaciju sa posetiocima, ovaj cilj je približen javnosti – da se odgovornim ponašanjem svakog pojedinca zajedno gradi saobraćaj bez žrtava.

U tom cilju na Sajmu je prikazan i simulator prevrtanja automobila koji su brojni posetioci isprobali i na licu mesta uverivši se šta znači kad je pojas vezan, što u većini čuva glavu i vozača i putnika.