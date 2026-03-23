Brojni posetioci isprobali su ga na licu mesta uverivši se šta znači kad je pojas vezan, što u većini čuva glavu i vozača i putnika.
Sajam automobila 2026
OVO JE SIMULATOR PREVRTANJA KOJI U PRAKSI DOKAZUJE ŠTA ZNAČI VEZAN POJAS! Pogledajte kako su ga posetioci Sajma automobila isprobavali na licu mesta! (VIDEO)
Vizija nula, kao ključni princip kojim se vodi Agencija za bezbednost saobraćaja, jasno poručuje da nijedan izgubljen život u saobraćaju nije prihvatljiv.
Upravo na 47. međunarodnom sajmu automobila, kroz edukativne aktivnosti i direktnu komunikaciju sa posetiocima, ovaj cilj je približen javnosti – da se odgovornim ponašanjem svakog pojedinca zajedno gradi saobraćaj bez žrtava.
Simulator prevrtanja na Sajmu automobila 2026 Foto: MUP Instagram printscreen
U tom cilju na Sajmu je prikazan i simulator prevrtanja automobila koji su brojni posetioci isprobali i na licu mesta uverivši se šta znači kad je pojas vezan, što u većini čuva glavu i vozača i putnika.
