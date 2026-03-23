Nakon uspešno okončane akcije podizanja drvoreda mediteranskog bora od crkve do centra Prebilovaca u dužini od jednog kilometra, zavičajno udruženje ”Ognjište” posvećuje pažnju podizanju maslinjaka uz Duhovni i kulturni centar Sveti kralj Milutin.

U subotu i nedelju 18. i 19. aprila zakazuje se moba i nastavak radova na uređenju centra Prebilovaca. Planirano je da se, nakon pripremnih radova sa bagerima, očisti i poravna teren i zasade masline.

Za ova dva projekta do sada je prihodovano od donacija građana i prodaje Zbornika radova o Prebilovcima i uloženo 5.600 KM. Preostalo je sredstava u iznosu 1.480 KM i planirana su za kupovinu sadnica maslina. Radovi na uređivanju maslinjaka i sadnji maslina obimni su i zahteva se više učesnika na mobi. Obraćamo se, pre svih, Prebilovčanima ali i svima kojima na srcu leže naši Prebilovci da nam se pridruže.

Ovako možete pomoći Za uplate iz Federacije BiH i Republike Srpske koristiti broj žiro računa udruženja ”Ognjište” kod NLB banke iz Banja Luke; Broj; 5620088176598031 Za uplate u Crnoj Gori koristiti račun Hipotekarne banke u Podgorici;

Broj, 52003200008345907

Dejan Puhalo Za uplate iz Srbije koristiti račun OTP banke u Beogradu;

Broj, 325930070858109367

Uz akciju podizanja drvoreda mediteranskog bora i maslinjaka, ”Ognjište”, u saradnji sa akademskim slikarima, od decembra prošle godine, razvija projekat "Umetničko delo na kamenu iz Prebilovaca". Priprema se 120 umetničkih dela na manjim ulomcima prebilovačkog kamena, koliko je bilo učenika u mesnoj školi pred Drugi svjetski rat.Umetnički savet projekta selekatovaće 59 dela koja će simbolično, na stalnoj izložbi u Duhovnom i kulturnom centru Sveti kralj Milutin, predstavljati isto toliko familija iz kojih niko nije preživio rat. Ova jedinstena izložba biće otvorena za Slavu svetih prebilovačkih i svehercegovačkih mučenika u Prebilovcima u avgustu 2026. godine. Poslije Prebilovaca izložba će gostovati u većim gradovima Srbije i Srpske Po okončanju jednogodišnjeg projekta, za koji tražimo i vašu podršku, izložba se vraća, avgusta 2027. godine, u Prebilovce, gdje će biti jedam od eksponata na stalnoj izložbi “Prebilovci 41” koju je postavio Muzej žrtava genocida iz Beograda.

Pozivamo vas da sugestijama, savetima i ličnim angažovanjem podržite rad i aktivnost udruženja ”Ognjište”. Pridružite nam se, postanete članovi našeg udruženja, da zajedno radimo na obnovi života u Prebilovcima. Eventualne donacije i preporučena godišnja članarina udruženja u iznosu od 50 KM uplaćuju se na jedan od tri priložena računa. Pristupnica za članstvo u udruženju može se preuzeti OVDE

Novčani prilozi mogu se uplaćivati u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Podsetimo, u Prebilovcima su avgusta 1941. ustaše žive u jamu bacile više od 500 žena i dece.