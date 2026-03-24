Dok se novi Nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja nalazi u završnoj fazi pripreme, u javnost cure detalji koji su ozbiljno uzdrmali vozače u Srbiji. Naravno, samo one bahate, kojih je, nažalost, previše.

Govori se o uvođenju alko-brava, ozbiljnom pooštravanju kazni za neadekvatan prevoz dece, nevezivanje pojasa, opasnu vožnju... Država kreće u odlučnu borbu za smanjenje broja žrtava na putevima.

Vreme kada ste mogli da rizikujete da telefonirate u vožnji u nadi da vas patrola neće primetiti postaje prošlost. Uveliko se uvode najsavremeniji sistem nadzora visoke rezolucije, opremljene softverom za prepoznavanje lica i predmeta, prate i krajnje su nemilosrdne prema bilo kojoj vrsti prekršaja koji prepoznaju. A kad se automatski zabeleže - nema brisanja. Niti može pomoći poznanstvo.

Pojasi štiti prilikom nesreće Foto: Shutterstock

Umesto dosadašnjih 10.000, kazna za nevezivanje pojasa (na bilo kom sedištu) i korišćenje mobilnog bez hands-free sada se penje na 50.000 dinara. Pametne kamere sada detektuju i ukoliko vam je telefon u krilu vozača, a softver istog trena generiše prekršajni nalog koji stiže na kućnu adresu.

Meri se i prekoračenje brine, ali i prosečna brzina na kratkim deonicama, tako da više nije dovoljno usporiti samo kad se približavate kameri. Preračunava se, recimo, vreme prolaska između dva stuba udaljena svega 500 metara.

Neke od novina koje bi mogao da donese Zakon o saobraćaju koji je u pripremi Foto: Gemini ilustracija





A kad dođe lepo vreme i spuste se prozori ili ko ima kabriolet, pa obori krov, i onda se odvrne muzika... E, i tome odzvonilo. Na pojedinim lokacijama sistemi su opremljeni i mikrofonima kako bi se merio nivo buke. Ukoliko muzika prelazi propisane decibele što se podvodi pod uznemiravanje građana, snima se registracija i - eto koverte.

Alko-brava trebalo bi da osigura mirnije puteve u Srbije Foto: Owen Humphreys / PA Images / Profimedia