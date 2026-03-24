5 stvari koje se menjaju na srpskim putevima: Više nije dovoljno samo usporiti pred kamerom, nove "zveri" vide sve!
Dok se novi Nacrt zakona o bezbednosti saobraćaja nalazi u završnoj fazi pripreme, u javnost cure detalji koji su ozbiljno uzdrmali vozače u Srbiji. Naravno, samo one bahate, kojih je, nažalost, previše.
Govori se o uvođenju alko-brava, ozbiljnom pooštravanju kazni za neadekvatan prevoz dece, nevezivanje pojasa, opasnu vožnju... Država kreće u odlučnu borbu za smanjenje broja žrtava na putevima.
Vreme kada ste mogli da rizikujete da telefonirate u vožnji u nadi da vas patrola neće primetiti postaje prošlost. Uveliko se uvode najsavremeniji sistem nadzora visoke rezolucije, opremljene softverom za prepoznavanje lica i predmeta, prate i krajnje su nemilosrdne prema bilo kojoj vrsti prekršaja koji prepoznaju. A kad se automatski zabeleže - nema brisanja. Niti može pomoći poznanstvo.
Umesto dosadašnjih 10.000, kazna za nevezivanje pojasa (na bilo kom sedištu) i korišćenje mobilnog bez hands-free sada se penje na 50.000 dinara. Pametne kamere sada detektuju i ukoliko vam je telefon u krilu vozača, a softver istog trena generiše prekršajni nalog koji stiže na kućnu adresu.
Meri se i prekoračenje brine, ali i prosečna brzina na kratkim deonicama, tako da više nije dovoljno usporiti samo kad se približavate kameri. Preračunava se, recimo, vreme prolaska između dva stuba udaljena svega 500 metara.
A kad dođe lepo vreme i spuste se prozori ili ko ima kabriolet, pa obori krov, i onda se odvrne muzika... E, i tome odzvonilo. Na pojedinim lokacijama sistemi su opremljeni i mikrofonima kako bi se merio nivo buke. Ukoliko muzika prelazi propisane decibele što se podvodi pod uznemiravanje građana, snima se registracija i - eto koverte.
Pijani vozači su jedni od načešćih uzročnika saobraćajnih nesreća. I najtežih.Alko-brave će biti obavezne za one koji su više puta uhvaćeni u teškom pijanstvu. Ovaj uređaj se ugrađuje u automobil i ne dozvoljava startovanje motora dok vozač ne dune u etilometar i dokaže da je trezan. Ali to neće moći da umesto njaga uradi neko drugi.