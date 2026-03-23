Beograd, 23. mart 2026. – Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, u partnerstvu sa Zadužbinom Ilija M. Kolarac, zvanično započinje obeležavanje programa Freedom 250, povodom 250 godina od osnivanja Sjedinjenih Američkih Država, gala koncertom američkih džez klasika koji će biti održan 25. marta 2026. godine na Kolarcu u Beogradu.

Na koncertu će nastupiti istaknuti američki džez pijanista Deni Griset (Danny Grissett), zajedno sa orkestrom Big Band RTS. Veče će biti posvećeno džezu kao jedinstvenoj američkoj umetničkoj formi koja je oblikovala muziku širom sveta i koja odražava kreativnost, inovativnost i ujedinjujuću snagu američke kulture.

Ujedno, ovaj gala događaj označava početak programa Freedom 250, celogodišnjeg niza programa i partnerstava koje organizuje Ambasada SAD povodom obeležavanja 250. godišnjice potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Kroz kulturne događaje, obrazovne inicijative, sportsku diplomatiju i digitalne kampanje, Freedom 250 će predstaviti istorijska, preduzetnička i naučna dostignuća Amerike i proslaviti zajedničke vrednosti i snažne veze između američkog i srpskog naroda.

"Večerašnji koncert je više od proslave džeza – to je proslava trajne povezanosti između naše dve zemlje. Pokretanjem programa Freedom 250 u Srbiji, ponosni smo na partnerstvo sa uglednim institucijama poput Zadužbine Kolarac. Zajedno predstavljamo 250 godina američkih kulturnih dostignuća i radujemo se narednom poglavlju saradnje između SAD i Srbije", izjavila je Erin Kothajmer, savetnica za odnose sa javnošću, Ambasade SAD u Beogradu.

"Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo ponovo imati priliku da u Kolarčevoj zadužbini ugostimo izuzetnog umetnika Denija Griseta, koji je već ostavio snažan utisak na našu publiku. Posebno nas raduje što se njegov povratak dešava u okviru gala koncerta kojim obeležavamo 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država – važan jubilej koji slavi vrednosti slobode i kulturne razmene", izjavio je Aleksandar Peković, upravnik Zadužbine Ilije M. Kolarca.

"Saradnja sa Ambasadom SAD u Beogradu za nas ima poseban značaj, jer kroz ovakve projekte potvrđujemo ulogu Kolarčeve zadužbine kao mesta susreta vrhunske umetnosti i međunarodne saradnje. Verujemo da će ovaj koncert, uz Big bend RTS-a, biti istinski praznik džeza i nezaboravno veče za našu publiku", dodao je Peković.

O programu Freedom 250

Program Freedom 250 nastaviće se tokom cele 2026. godine nizom događaja širom zemlje, koji će kroz muziku, film, obrazovanje, poslovne i inovacione inicijative, kao i sport, angažovati široku publiku. Ova inicijativa potvrđuje posvećenost Sjedinjenih Američkih Država jačanju partnerstva sa Srbijom i obeležavanju zajedničkih vrednosti slobode, demokratije i mogućnosti.