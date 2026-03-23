Ove godine obeležavamo 250 godina Deklaracije o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Trenutak je da proslavimo ono što Amerika predstavlja – slobodu, demokratiju i prosperitet. Ova 250. godišnjica nije samo proslava američke prošlosti već i prilika da definišemo viziju naše zajedničke budućnosti.

U okviru programa proslave Freedom 250, Ambasada SAD u Beogradu naglasiće čvrste odnose koje smo izgradili širom sveta – uključujući i naše duboke veze sa Srbijom koje počivaju na zajedničkim vrednostima i ciljevima.

Želeći da obeležimo ovaj izuzetan jubilej, Američka ambasada će biti domaćin serije događaja tokom čitave godine.

Dovodimo američku kulturu, istoriju i inovacije pravo kod vas, u velike i manje gradove širom Srbije. Na mesta koja volite: naš Američki centar u Ložionici ovde u Beogradu, i Američke kutke u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Bujanovcu. U centru pažnje biće sport, muzika i tehnologija. Prikazaćemo istaknute američke filmove, najlepše primere američke košarke i biti otvoreni za razgovor sa mladima širom Srbije.

Gala koncert Freedom 250 koji organizujemo u partnerstvu sa Kolarčevom zadu~binom predstavlja zvanično otvaranje programa proslave Freedom 250. 25. marta moći ćete da čujete sjajnu muziku američkog džez pijaniste Denija Griseta i orkestra Big Band RTS-a – američki i srpski muzičarii nastupiće zajedno u čast duge tradicije američkog džeza i njenog uticaja na svetsku muzičku scenu. Njihov simboličan nastup naglasiće dugu istoriju odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije i naše zajedničke vrednosti.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti tokom celokupnog programa događaja Freedom 250, kojim slavimo 250 godina američke istorije, slobode i demokratije.

Aleksandar Titolo