Bojler je standardan uređaj u gotovo svakom domaćinstvu u Srbiji, ali uprkos tome, oko njegovog korišćenja i dalje postoje nedoumice. Najčešće dileme su da li ga treba gasiti noću i da li je bezbedno ostaviti ga uključenog tokom tuširanja. U vreme kada troškovi energije rastu, ova pitanja postaju još važnija, jer bojler spada među veće potrošače u kući.

Kako bi se razjasnile ove dileme, britanski portal "PlumbNation" analizirao je način rada bojlera, kao i prednosti i nedostatke njihovog isključivanja. Iako se često koriste kao isti pojam, bojler i grejač vode nisu potpuno ista stvar.

Grejač vode služi za zagrevanje vode za svakodnevne potrebe, poput pranja i kuvanja. Bojler, pored toga, može imati ulogu i u sistemu centralnog grejanja.

Zbog toga domaćinstva koja koriste samo grejač vode moraju imati dodatno rešenje za grejanje prostora.

Postoje dve osnovne vrste — sa rezervoarom (klasični bojleri) — zagrevaju vodu i čuvaju je u spremniku, pa je topla voda odmah dostupna, kao i protočni (bez rezervoara) — zagrevaju vodu tek kada otvorite slavinu ili tuš.

Kod bojlera sa rezervoarom, temperatura zavisi od mešanja tople i hladne vode - što više otvorite slavinu, više tople vode dolazi iz spremnika.

Da li je bolje gasiti bojler ili ga ostavljati upaljenim? Foto: Skylines/Shutterstock

Da li se isplati gasiti bojler noću

Mišljenja su podeljena. U prednosti svakako spadaju — manja potrošnja struje i niži računi (do oko 10 odsto), manji gubici toplote, posebno kod starijih uređaja, kao i manje opterećenje, što može produžiti vek trajanja.

Kod nedostataka imamo — potrebno vreme da se voda ponovo zagreje (20-60 minuta). Stariji bojleri mogu teže podneti često uključivanje i isključivanje, a u područjima sa tvrdom vodom može doći do bržeg stvaranja kamenca.

Zaključak je da ušteda postoji, ali nije velika i zavisi od konkretnog uređaja.

Da li treba gasiti bojler tokom tuširanja

Ovo je tema oko koje se i u Srbiji često vode rasprave.

Kod protočnih plinskih bojlera, gašenje nema smisla jer bez njega nema tople vode.

Kod električnih bojlera sa rezervoarom, moguće je isključiti uređaj pre tuširanja, ali to uglavnom nije potrebno ako su instalacije ispravne.

Prema mišljenju stručnjaka — ako su instalacije pravilno izvedene i postoji uzemljenje, rizik od strujnog udara je minimalan. U većini slučajeva, osigurač će reagovati pre nego što može doći do opasnosti.

Šta ako niste kod kuće duže vreme

Ako odlazite na put, ima smisla razmišljati o bojleru, ali uz oprez — zimi potpuno gašenje može dovesti do smrzavanja cevi. Bolje rešenje je smanjiti temperaturu, a ne potpuno ga ugasiti. Pre ponovnog uključivanja važno je proveriti da li je bojler pun vode — to se radi puštanjem tople vode na slavini.

Gašenje bojlera može doneti određenu uštedu, ali ona nije velika. Kada je reč o bezbednosti tokom tuširanja, ključnu ulogu imaju ispravne instalacije, a ne samo navika da se bojler gasi ili ne.

Ako je sve pravilno urađeno i održavano, nema potrebe da ga isključujete pre tuširanja. U suprotnom, dodatni oprez može imati smisla.