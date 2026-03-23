Kraj marta doneće Srbiji jače zahlađenje vremena i povratak zime.

U Srbiji u utorak promenljivo oblačno, na severu suvo, uz sunčane periode. U ostalim predelima može biti slabe kiše ili kratkotrajnog pljuska, a na višim planimama i slabog snega. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 3 do 7°C, u Beogradu 6 stepeni, maksimakna dnevna od 10 na jugu do 18 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 16 stepeni.

U sredu još toplije. Očekuje se smena sunca i oblaka. Maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

Sve više jačaće uticaj snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, koji će se premeštati ka Jadranu. Ovaj sistem doneće izraženija južna strujanja i priliv znatno toplijeg vazduha, pa će maksimalne temperature dostići i u četvrtak 20 stepeni.

Dakle, u četvrtak i dalje toplo, uz 20 stepeni, ali jače naoblačenje. Tokom dana severozapadne i jugozapadne, a do večeri i ostale delove Srbije zahvatiće kiša, a biće i pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severozapadni.

U petak jače zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz jak severozapadni vetar.

Snežna granica spustiće se na 700 metara.

Očekuju se obilnije padavine, koje će se nastaviti i tokom subote.

Očekuje se da ukupno padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na planinama i više od 20 cm snega i to najviše na planinama na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, gde će lokalno pasti i više snega.

Maksimalna temperatura u petak i tokom vikenda biće od 6 do 12 stepeni, u Beogradu u petak samo 7 stepeni.

Na planinama će temperatura opasti na 0 stepeni, na višim planinama i ispod -5°C.

Tokom vikenda snežna granica lokalno će se ujutro spustiti i na manje od 500 metra, pre svega na jugu i zapadu Srbije, pa ponegde susnežice može biti i u ovim nižim delovima, pa čak i kratkotrajnog i vlažnog snega.

Jak severozapadni vetar stvaraće na planinama snežne nanose i vejavicu.

Tokom vikenda susnežica i sneg očekuju se čak ponegde i u najnižim predelima, pre svega na jugu i zapadu Srbije, a pahulje bi padale u Prištini, Novom Pazaru, Ivanjici, Arilju, Užicu, Priboju, Prijepolju, Vranju, Kuršumliji i to uglavnom u noćnim i juutarnjim časovima.

Dakle, kraj marta doneće jaču promenu vremena i vreme više nalik zimskom.