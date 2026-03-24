Šta se dešava automobilu kada vozite na rezervi

Često vozite sa rezervoarom na rezervi? Veoma loša navika koja može da prouzrokuje mnogobrojne probleme na vašem automobilu. Zašto ne treba često praktikovati vožnju na rezervi, koliko možete da pređete kilometara kada lampica počne da svetli i kako pravilno da postupite ako do nestanka goriva dođe.

Kada na instrument tabli zasvetli žuta ili crvena lampica rezerve, obično ste potrošili glavnu zapreminu rezervoara, a preostalo vam je tek nekoliko litara goriva.

Proizvođači obično ostavljaju između 5 i 10 litara kao bezbednosnu zalihu koja omogućava vožnju narednih 50-100 kilometara, u zavisnosti od prosečne potrošnje vozila.

Uticaj niskog nivoa goriva na pumpu

Većina vozila koristi električnu pumpu za gorivo smeštenu unutar rezervoara. Gorivo ne služi samo za pokretanje vozila, već i kao sredstvo za hlađenje i podmazivanje pumpe. Kada nivo padne ispod usisne cevi, pumpa radi na suvo i:

pregreva se znatno brže

unutrašnje komponente se troše znatno brže

rizikuje se trajno oštećenje pumpe, koje može da košta od 200 do 600 evra za njenu zamenu

Ovi troškovi često su veći od goriva koje biste sipali da ste tankovali na vreme.

Foto: Profimedia

Mehaničke i električne posledice

Nizak nivo goriva ne utiče samo na pumpu za gorivo. Prašina, naslage nečistoće koji se talože na dnu rezervoara mogu da budu usisani kada nivo padne ispod kritične tačke, što može dovesti do sledećih problema:

začepljenja filtera goriva

oštećenja brizgaljki i dizni

nepravilan rad motora

Posledice ovih kvarova mogu da se mere stotinama evra za popravke ili čišćenje sistema, i to samo zato što mislite da je vožnja na rezervi bezbedna i identična kao kada je rezervoar pun.

Bezbednosni rizici

Vožnja na rezervi nosi i značajne bezbednosne rizike:

neplanirano zaustavljanje u nepreglednim krivinama ili tunelima

veća verovatnoća da ostanete zaglavljeni na prometnim putevima ili auto-putevima

panika i nervoza tokom dugog čekanja hitne dostave goriva ili dolazak vučne službe

U takvim situacijama povećava se mogućnost saobraćajne nezgode i ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju.

Koliko još možete da vozite nakon paljenja lampice

Koliko još kilometara možete da pređete kada vam se upali lampica da vam je gorivo na minimumu, zavisi od modela i stila vožnje, ali okvirni podaci za neke popularne automobile izgledaju ovako:

VW Golf – oko 115 km

Tojota korola – oko 145 km

BMW serije 3 – oko 100 km

Ove vrednosti podrazumevaju ravnu deonicu i umeren stil vožnje.

Vožnja po brdovitom terenu ili u gradskoj gužvi može smanjiti domet za 20-30 odsto. Takođe, postoje vozila sa kojima nije moguće preći više od 50 km, tako da je aktiviranje “alarma” za nizak nivo goriva upozoravajuća činjenica i neophodno je posetiti najbližu pumpu.

Šta ako ostanete bez goriva

Ako ipak ostanete bez goriva, sledite ove korake:

bezbedno zaustavite vozilo uz desnu ivicu puta i uključite sva četiri pokazivača pravca

procenite okolinu i obucite reflektujući prsluk ako ga imate

pozovite vučnu službu ili prijatelja kome je blizu pumpa

iza vozila stavite sigurnosni trougao na odgovarajuću udaljenost (minimalno 50 m u naselju, 150-200 m van naselja)

čekajte pomoć ali se sklonite sa kolovoza, iza zaštitne ograde ili što dalje od vozila.

ako imate sreće da je pumpa blizu, dobro je da imate u gepeku kanister u koji možete da natočite gorivo dovoljno da se

potom odvezete do prve benzinske pumpe Preporuke za vozače planirajte novo tankovanje kada pokazivač nivoa goriva padne na 1/4 maksimalne vrednosti kako biste izbegli stres i kvarove

koristite aplikacije za pronalaženje najbliže i najpovoljnije benzinske pumpe

redovno proveravajte stanje filtera goriva i održavajte sistem u preporučenim servisnim intervalima

ako dobro poznajete svoj automobil, vodite evidenciju potrošnje goriva i preračunajte realan domet na osnovu već obavljenih vožnji

putni računar nije pouzdan jer postoji veliki broj modela koji čim se upali lampica za gorivo pokazuju samo crtice.