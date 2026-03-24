Slušaj vest

Pomeranje kazaljki na satu i prelazak na letnje računanje vremena mnogima donosi nesanicu, pad koncentracije i glavobolju, a proces adaptacije organizma može potrajati i do dve nedelje, kaže doktorka Biserka Obradović i dodaje da stariji ljudi teže podnose ovu promenu i to posebno oni koji uzimaju svakodnevno terapiju, zato je potrebano minimum šest dana pripremati organizam.

- Mlađe osobe često i ne obraćaju pažnju na privikavanje. Međutim, pomeranje sata će uticati na naš biološki sat pomeranjem kazaljki. Bićemo uskraćeni za jedan sat sna, a to se odražava na napetost, dekoncentraciju, pa čak i na neku vrstu glavobolje i vrtoglavice. Onima koji uzimaju hroničnu terapiju će jednostavno taj sat nedostajati - kaže doktorka.

Savet doktorke koji će vas spasiti

Postoji način kako da ublažimo taj nagli prelaz i pripremimo telo na šok, a to je da u narednim danima malo izmenimo našu ustaljenu naviku.

- Možemo se navići na to tako što ćemo, recimo, šest dana pre pomeranja sata početi da ustajemo deset minuta ranije svakog dana. Znači, danas deset, sutra dvadeset, prekosutra trideset minuta ranije... To se posebno odnosi na one koji idu u krevet u tačno određeno vreme. Isto važi i za one koji uzimaju terapiju u određeno vreme – treba da je pomeraju po deset minuta svakog dana tokom tih šest dana, kako bi se šestog dana taman izjednačili sa tih sat vremena. Na taj način će se organizam neometano privići - objašnjava doktorka Obradović.

Dr Biserka Obradović Foto: Kurir Televizija

Organizmu je uglavnom potrebno oko dve nedelje da se privikne na promenu, a to sve zavisi i od načina života pojedinca. Ističe da pomeranje sata utiče i na san, koncentraciju i opšte stanje.

- Privikavanje traje do 14 dana, odnosno dok se naš biološki sat ne uravnoteži sa novim vremenom. Sve zavisi i od zauzetosti ljudi. To je slično onome kada menjamo vremenske zone, a tada često nemamo vremena da razmišljamo da li nas boli glava ili nam se vrti, ali u svakom slučaju, to pomeranje utiče na koncentraciju, san i opšte stanje. Tih "ukradenih" sat vremena će nam nedostajati najmanje 10 do 14 dana - ističe.

Sve više ljudi pati od nedostatka vitamina D

Takozvani "prolećni umor" koji se često pominje u poslednje vreme popriličo doprinosi težini kojom ćemo se adaptirati na promenu, a nedostatak vitamina D takođe utiče.

Prolećni umor muči mnoge građane Foto: Shutterstock

- Svi smo nekako malaksali, usporeni i dekoncentrisani. Tome doprinosi i to što sve više ljudi ima nedostatak vitamina D, čak i u letnjim i zimskim mesecima. Vitamin D je jedan od uzročnika tog prolećnog umora. Takođe, nismo ni primetili koliko se brzo obdanica produžila, pa nam je neobično kada se ujutru budimo sa prvim zracima sunca koji nam ulaze u sobu. Sve to remeti naš san - objašnjava.

Doktorka ističe da moramo sebi napraviti ugođaj kako bi naš san bio odgovarajući. Telu je neophodno šest do osam sati sna, a dobar san važan je za dobar imunitet.

Podsetimo, 29. marta, satovi će biti pomereni sa 2:00 na 3:00 časova i time Srbija prelazi na letnje računanje vremena.