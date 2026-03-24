Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je danas da su stvoreni uslovi za ponovno uvođenje vojnog roka koji će trajati 75 dana, a da će od razvoja situacije u svetu i globalnih okolnosti zavisiti da li će služenje vojnog roka početi od decembra ove godine ili od marta 2027. godine.

Gašić je rekao da je 60 dana predviđeno za obuku vojnika u kasarni, a 15 dana za terensku obuku i istakao da će, bez obzira na kritike o trajanju vojnog roka, budući vojnici moći da nauče mnogo toga korisnog.

- Nismo tek tako odredili 75 dana. Vojska je učiteljica života i sigurno će mnogo toga moći da nauče što će im sutra koristiti u životu' - rekao je Gašić na K1 televiziji, a prenosi Telegraf.

Dodao je da je predviđeno da nakon završene obuke regruti u narednih nekoliko godina budu pozivani na vojne vežbe kako bi upotpunili stečeno znanje.

Istakao je da su prethodnih godina stvoreni uslovi da se vojni rok ponovo uvede kroz ulaganja u opremu, infrastrukturu i logistiku.

'- Trebalo je sve to osposobiti. 'Jumko' u Vranju je bio na kolenima i u štrajkovima, a Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane su učinili mnogo za 'Jumko' da zaposle 2.200 radnika i da imaju stabilnu zaposlenost. Nama su danas magacini puni. Puni su magacini sa energentima, a dobili smo zadatak da povećamo u nekim artiklima i preko 200 odsto. Magacini hrane su puni, magacini opreme, pušaka, uniformi, čizama i svega što je potrebno za obuku mladog vojnika' - istakao je Gašić.

Govoreći o objektima kritične infrastrukture koje zbog trenutne globalne situacije obezbeđuje Vojska Srbije, Gašić je rekao da se obezbeđuje veliko skladište gasa u Banatskom dvoru, gde su rezerve gasa za celu Srbiju.

'- Vojska to vrlo predano radi. Tamo je angažovana 72. specijalna brigada zajedno sa protivvazduhoplovnim jedinicama. Širom sveta je ugrožena kritična infrastruktura, svuda su ugrožene rezerve nafte i gasa. U poslednjih 10 dana u Iranu i na Bliskom istoku je najviše takvih objekata gađano. Želimo da preventivno delujemo i po nalogu predsednika Republike i vrhovnog komandanta VS obezbedimo naše objekte' - rekao je Gašić.