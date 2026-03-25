Sa približavanjem Vaskrsa, jednog od najradosnijih i najvažnijih praznika u Srbiji, koji ove godine pada 12. aprila, domaćinstva se uveliko pripremaju za tradicionalno farbanje jaja. Upravo u ovom periodu lukovina kao nezaobilazan prirodni alat za dobijanje prepoznatljive braonkaste boje, ponovo je u centru pažnje.

Međutim, ove godine mnoge domaćice je sačekalo neprijatno iznenađenje na rafovima marketa. Kesica lukovine od svega 50 grama dostiže cenu i do 150 dinara, čime postaje skuplja čak i od kilograma svežeg luka.

- U marketu u centru Beograda sam sasvim slučajno na rafu videla kesice lukovine koja košta ni manje ni više nego 150 dinara. Za te pare kupim dva kila luka i imam brdo lukovine za farbanje jaja. Ovo je čist bezobrazluk i dranje - kaže za Kurir jedna Beograđanka.

Lukovina u marketu 150 dinara Foto: Privatna arhiva

Inače, kilogram crnog luka trenutno se u većim trgovinskim lancima kreće između 40 i 66 dinara, dok je cena crvenog luka od 75 do 129 dinara. Ovakav odnos cena dodatno zbunjuje potrošače, budući da se radi o istom proizvodu samo u različitom obliku.

Dok se domaćice tradicionalno okreću lukovini kako bi jaja obojila na prirodan način, ove godine ta tradicija dobija i neočekivanu „luksuznu“ notu, barem kada je reč o kupovini već upakovane lukovine.