Nezapamćena tragedija koja je potresla selo Trešnjevicu kod Ivanjice, gde je dvanaestogodišnji dečak izgubio život nakon što je, misleći da pije sok, popio otrov za prskanje voća još jednom nas je podsetila koliko je važno da budemo oprezni sa stvarima koje svakodnevno koristimo.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je pomagao roditeljima u malinjaku, a kada je ožedneo, posegnuo je za plastičnom flašom, misleći da se u njoj nalazi sok.

U pitanju je, međutim, bio hemijski rastvor za uništavanje korova. Popio je, kako se pretpostavlja, svega dva gutljaja, ne sluteći opasnost i ne rekavši odmah roditeljima.

Nakon što su se pojavile tegobe, roditelji su ga hitno odvezli u bolnicu, a potom je transportovan za Beograd. Uprkos naporima lekara, dečaku nije bilo spasa.

Meštani ističu da je reč o vrednoj i poštenoj porodici i da ovakva tragedija dugo nije zabeležena u ovom kraju.

Opasne supstance nisu samo na selu

Iako je ovaj slučaj vezan za poljoprivredu, stručnjaci upozoravaju da se slične situacije mogu dogoditi i u gradskim sredinama, u stanovima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili bilo gde drugde.

Razlog je jednostavan - mnoge opasne hemikalije deo su naše svakodnevice.

Najopasnije materije u domaćinstvu

U gotovo svakom domu nalaze se sredstva koja, ako se ne koriste i ne čuvaju pravilno, mogu izazvati ozbiljna trovanja:

Sredstva za otpušavanje cevi - sadrže jake baze koje mogu izazvati teške hemijske opekotine jednjaka i želuca

- sadrže jake baze koje mogu izazvati teške hemijske opekotine jednjaka i želuca Sredstva za čišćenje kupatila i WC-a - često sadrže kiseline čija isparenja oštećuju disajne puteve

- često sadrže kiseline čija isparenja oštećuju disajne puteve Varikina i dezinfekciona sredstv a - opasna i pri udisanju i pri gutanju

a - opasna i pri udisanju i pri gutanju Deterdženti i kapsule za veš - posebno rizični za decu zbog izgleda i boje

- posebno rizični za decu zbog izgleda i boje Pesticidi i herbicidi - visoko toksični, čak i u malim količinama Najčešće greške

Jedan od ključnih problema, na koji stručnjaci godinama upozoravaju, jeste presipanje hemikalija u flaše od pića.

Upravo je to, prema dostupnim informacijama, bio slučaj i u ovoj tragediji.

Flaša koja izgleda poznato može zavarati - naročito dete.

Kako sprečiti ovakve nesreće

Strucnjaci savetuju nekoliko osnovnih stvari koje mogu sprečiti tragediju: