U Novom Sadu 1999. godine usled snažne detonacije sve bebe na odeljenju neonatalogije prestale su da dišu, među njima je bila i Dragana Komnenić, za nju tada niko nije verovao da će preživeti. Imala je samo 630 grama kada se rodila.

- Sećam se jednog telefonskog poziva, tada je bila jedna snažna detonacija i tada su mi javili da je Dragana prestala da diše, pre toga samo što je počela samostalno da diše i tek je bila ekstubirana. Morali su da je vrate na respirator i ponovo intubiraju. Ja sam kao bez glave sela u auto i otišla do bolnice - rekla je u intervjuu koji je dala pre četiri godine za Kurir televiziju Ljiljana Komnenić, Draganina majka dok je jedva zadržavala suze tokom prisećanja na taj period.

Kako je tada navela, Dragana se već sama opet ekstubirala kada je ona stigla u bolnicu.

- Tada je doktor čijeg imena ne mogu da se setim trenutno rekao da je ona jedna mala žaba, da je veliki borac i da će živeti. Kako je on rekao tako je i bilo. Prva je rođena Dragana koja je odmah i malo zaplakala. Nije bila naročito glasna ali smo svi mogli da je čujemo - dodala je.

"Imali su loše ocene pri rođenju ali njegove su bile gore"

Dragana je rođena kao bliznakinja, drugi blizanac je dečak po imenu Nikola. Rođeni su 12. februara 1999. godine. Ljiljanina trudnoća je bila teška od samoga početka ali se dodatno zakomplikovala u 25. nedelji. Rekli su joj da ide na pobačaj i da bebe nemaju šansu da prežive.

- Nikola je bio u dosta lošijem stanju, oboje su imali loše ocene pri rođenju ali njegove su bile gore. Taj prvi momenat kada sam shvatila da su oni živi, to mi je probudilo neku nadu i odmah je pobijeno to da oni nemaju nikakvu šansu u životu. Tog momenta se i započela naša borba - objasnila je tada Ljiljana.

Iz bolnice su otpušteni baš po završetku bombardovanja, posle četiri puna meseca borbe.

- Posle mesec dana boravka kod kuće dobili su neku infekciju. Ta respiratorna infekcija je i inače kod dece veoma loša, ali oni su bili i osetljiviji od ostale dece. Kod Nikole se ona nije mogla rešiti antibioticima kao kod Dragane i zbog toga je on dobio obostranu upalu pluća. Bio je hospitalizovan a borba je trajala 2 nedelje. On je nažalost izgubio ovu bitku iako se snažno borio - rekla je Ljiljana.

Dragana objašnjava da je u osnovnoj školi, zbog prevremenog rođenja i komplikacija koje ono donosi, imala problema sa matematikom i samim pojmom brojeva. Ona je pripadala grupi ekstremno prevremeno rođenih beba, koja se odnosi na bebe rođene pre 28. nedelje

- Do 7. godine ja sam bila intenzivno praćena, od strane pedijatra, drugih lekara i psihologa. Kada je dete rođeno pre vremena mora dosta da se radi oko njega kao što i ono samo mora.

Jeste mi možemo biti veoma jaki ali se iza toga prvenstveno krije mnogo rada. Oduvek sam volela da čitam knjige, prvo enciklopedije a kasnije i stručne knjige. Kada sam bila mala, želela sam da budem medicinska sestra, kasnije se u meni javila želja za defektologijom - rekla je tada Dragana Komnenić.

Kako je rekla tada za Kurir, to joj je delovalo još interesantije i u njoj se javila želja i da volontira. Sa majkom Ljiljanom se priključila udrženju roditelja prevremeno rođene dece po nazivu "Optimistik".

Dragana je rekla da je "njena majka jedna velika lavica za nju" i da ona ne zna da li bi mogla da prođe kroz sve ono što je ona prošla.

Ona je danas student defektologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu i vredno radi na svojim ciljevima.

