U maju 1999. godine, oko podneva, područje oko pijace u Nišu zasuto je kasetnim bombama. Među onima koji su se tog dana zatekli na tom mestu bila je i Ljiljana Spasić (26), studentkinja medicine u 7. mesecu trudnoće, koja je sa svekrvom krenula u kupovinu prvih trešanja.

O tragediji koja je zauvek obeležila njihovu porodicu, njeni roditelji govorili su pre dve godine u intervjuu za Kurir.

- Jedna doktorka koja se zatekla u blizini rekla je da je geler presekao aortu i da je sve bilo gotovo veoma brzo. Govorila nam je da budemo zahvalni što se nije dugo mučila. Svakodnevno je se sećamo, njena slika je tu i stalno je gledamo - ispričala je tada majka Radmila Ilić.

Otac Miloje Ilić se u istom razgovoru prisetio kako je porodica saznala za tragediju.

- Nismo mogli da stupimo u kontakt sa njom, jer je tog dana napad na Niš bio stravičan. Kasnije su se pojavljivale razne priče o razlozima napada. Popodne je naš sin došao sa prijateljima i dva automobila i doneo najtežu vest - rekao je tada on.

Na početku bombardovanja, Ljiljana je sa porodicom boravila na selu, ali je zbog trudnoće često dolazila u grad na lekarske preglede. Sahranjena je 11. maja, u 11 časova, na dan i u vreme kada je trebalo da bude održano njeno venčanje.

"Bol je isti"

Roditelji su u tom intervjuu govorili i o bolu sa kojim žive.

- Gubitak deteta znači gubitak dva života. Teško je to opisati. Ne znam da li je bilo teže tada ili sada, ali nema dana da je se ne setimo. I dalje odlazimo na njen grob. Bol je isti, bez obzira na to koliko vremena prolazi. Ipak, trudimo se da nastavimo dalje. Sin živi blizu i ima tri ćerke koje nam donose radost - rekao je otac.

Prema tadašnjim navodima zvaničnika NATO-a, napad u Nišu bio je posledica greške holandskih pilota. Tog dana poginulo je 16 civila, ljudi koji su se slučajno našli na tom mestu.

Ulica u blizini danas nosi ime Ljiljane Spasić, najmlađe žrtve, koja bi, da tragedije nije bilo, danas imala ćerku od 25 godina.

