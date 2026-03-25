Dnevna soba je nekada bila mesto za odmor, porodični ručak i popodnevnu kafu. Danas je ona, za hiljade ljudi širom Srbije, istovremeno i sala za sastanke, trpezarija, igraonica za decu i improvizovana kancelarija. Granica između "posla" i "kuće" praktično je nestala i stopila se u "rad od kuće". Iako mnogi u tome vide benefite, ne sagledaju lošu stranu cele priče kada prosečna stan postane tesan za ambicije, rokove i bračni mir.

Uzmimo primer da par radi od kuće u tom malom prostoru gde svaki ton glasa tokom vajber poziva ili zoom uključenja na svaki neopran tanjir postaje potencijalni okidač za ozbiljan sukob.

Najveći izazov u tih četrdesetak kvadrata nije nedostatak prostora, fizički, već nedostatak, nazovimo to - "mentalnog prostora". Kada partnera gledate osam sati kako kuca na laptopu, a zatim još pet sati kako sedi na istom tom mestu i gleda film, mozak prestaje da pravi razliku između kolege i supružnika.

Stručnjaci upozoravaju da se u ovakvim uslovima javlja fenomen "senzorne preopterećenosti". Stalno prisustvo druge osobe, zvuk tastature ili telefonski razgovori partnera počinju da iritiraju zato što ljudska psiha prirodno teži trenucima izolacije.

Da bi zajednički rad od kuće funkcionisao, neophodno je uvesti jasnu vojničku disciplinu. Ukoliko nemate odvojenu sobu, iskoristite paravan ili čak policu sa knjigama kako biste napravili psihološku barijeru, jer - kada je neko iza paravana, on "nije kod kuće" i ne treba ga prekidati pitanjima o tome šta ćete ručati.

Foto: Gemini ilustracija

Slušalice na ušima su univerzalni znak za "ne diraj me". U malim stanovima, ovo je jedini način da sačuvate fokus dok partner u drugom uglu sobe vodi ozbiljan poslovni razgovor.

Ne zaboraviti male rituale Psiholozi savetuju da u malim prostorima ne smemo zaboraviti na male rituale koji su postojali pre rada od kuće. Jutarnja kafa bez ekrana u rukama ili dogovor da se nakon 18 časova ne pominju klijenti i rokovi, ključni su za očuvanje bliskosti.

Poseban problem u Srbiji je tradicionalna podela poslova koja se često ne menja čak ni kada su oba partnera kod kuće. Žene upadaju u zamku "drugog radnog vremena", odnosno dok su na pauzi od posla, one peru veš ili spremaju ručak, dok partner, uglavnom, to svoje vreme koristi za odmor.

Ovaj disbalans stvara ogroman tihi bes koji obično eksplodira u večernjim satima. Rešenje je u jasnoj podeli kućnih obaveza pre početka radnog dana.