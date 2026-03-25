Odlazak u inostranstvo već decenijama važi za jednu od najtežih, ali i najčešćih odluka ljudi sa Balkana. U potrazi za boljim životom, mnogi napuštaju svoje domove sa idejom da je to samo privremeno.

Priča jednog Bosanca, koja se pojavila na Fejsbuk stranici "Balkanci u Nemačkoj", izazvala je lavinu reakcija širom regiona. Njegova lična ispovest o povratku u Bosnu i Hercegovinu, nakon osam godina života i rada u inostranstvu od čega pet u Nemačkoj, mnoge je dirnula, ali i pokrenula razmišljanja o životu van domovine.

"Kao da sam izašao iz zatvora"

"Vratio sam se svojoj kući, u svoju Bosnu i Hercegovinu, hvala dragom Bogu. Ne, nije ništa probno, kao da sam ostavio nešto tamo ako ovde ne krene. Vratio sam stalne papire, zatvorio svoje poslovanje, trajno odjavio sve što sam imao i doviđenja, hvala na svemu. Znate šta sam prvo uradio prilikom ulaska u Bosnu? Izašao iz auta, stao na proširenje, kleknuo na pod, spustio čelo na zemlju, da se zahvalim dragom Bogu i poljubim zemlju na kojoj sam se nalazio", napisao je on pa dodao:

"Ovo će nekome zvučati čudno, kao da sam izašao iz zatvora. Iskreno da vam kažem, tako sam se i osećao, to i jeste bio zatvor za moju dušu. Nakon osam godina lutanja, odlučio sam da to presečem".

"Ideja o privremenom odlasku je iluzija"

Ističe da je ideja o odlasku "privremeno, dok se nešto ne stekne" često iluzija.

"Kad dođeš do cilja, pojavi se novi. Deca, obaveze, život i povratak ostane samo plan", napisao je.

Dodaje da mu je često govoreno da će se "naviknuti", ali da mu je ta rečenica zvučala kao kazna, a ne uteha.

"Ne želim da se navikavam na nešto što mi ne prija", istakao je.

"Imao sam sve a gubio dušu"

Ipak, naglašava da njegov potez nije poziv svima da se vrate, niti kritika onih koji su odlučili da ostanu u inostranstvu. Naprotiv, smatra da svako treba da pronađe mesto gde se oseća ispunjeno.

"Neko je srećan tamo, neko ovde. To je lična stvar. Ovo može biti samo motivacija onima koji su u istoj situaciji kao ja što sam bio ja. Živeo sam gore, imao sve, ali sam polako gubio dušu...Nije ovo ni poziv ljudima koji su u svojoj rodnoj zemlji da ne idu nigde. Ne, čak šta i poželjno je, idite, probajte. Tek tada ćete znati obe strane priče i koliko ste vezani za svoju domovinu", napisao je.

Tokom godina provedenih van zemlje živeo je u više evropskih država, od Slovenije i Poljske do Španije i Nemačke, a obišao je i brojne poznate gradove poput Milana, Amsterdama i Barselone. Ipak, zaključak je jasan – najlepše mesto za njega ostala je njegova Gračanica.

"Slušajte svoje srce, život je prekratak", zaključio je on.

"Ja sam rođena u Nemačkoj pa je mrzim"

Objava je za kratko vreme prikupila veliki broj komentara iz celog regiona i dijaspore. Mnogi su u njegovim rečima prepoznali sopstvene dileme, dok su drugi poručili da još uvek nisu spremni na isti korak.

"Ja sam rođena u Nemačkoj pa je mrzim. Mene duša vuče dole. Potpuno te razumem i kapa dole za tu odluku", napisala je jedna korisnica.

"I mi smo se vratili"

Drugi korisnici su istakli koliko je važno podržati one koji se vraćaju:

"Dragi moji zemljaci, pogotovo ovi što negativno komentarišu ljude koji su se ili žele vratiti svojim domovima! Ima nas koji smo se vratili i ja sam tu – vratili smo se iz raznih razloga, a najviše iz ljubavi prema domovini! Zar je teško nekoga podržati u tome i reći bravo, svaka čast? Svi vi dođete svojim kućama i vilama i tu provodite godišnje odmore, ostavljate veliki novac, a krivo vam je kad se neko odluči da se vrati! Niko vas ne tera da se vraćate ili da odete u inostranstvo i započnete novi život".

Mnogi su podelili i svoja iskustva povratka sa porodicama:

"I mi se vraćamo sa troje male dece sada u petom mesecu ove godine za Hrvatsku. Svakako ćeš biti pljuvan sa svih strana, takvih ima svuda, pogotovo onih koji još nisu pronašli smisao u svom životu. Ništa nam ne fali u Švajcarskoj, ne bi nam falilo ni u Nemačkoj ni u Australiji. Dok ruku ima, dobre volje, skromnosti i zdravlja – imaš sve. Ovde rođena deca i ja. Nama je ovo bio dom, gde smo proveli jedan deo života. Mi se sada radujemo Slavoniji. I kako god da je, idemo zbog nas. Svako neka nađe svoj put mira, put ka sebi. Što bi se reklo: svakom svoje, milo moje".