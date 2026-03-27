Prokletije kriju jezivu tajnu: Grupa mladih Čeha krenula u avanturu, a postali mete trgovaca organima? Slučaj koji decenijama ledi krv u žilama!
Pre više od dve decenije, troje mladih studenata iz Češkespakovalo je rance i krenulo put albanskih planina u potrazi za avanturom, ne sluteći da se sa tog puta nikada neće vratiti.
Danas, 25 godine kasnije, njihova sudbina i dalje je obavijena velom tajne, a najstrašnija sumnja koja progoni njihove porodice vodi direktno do ozloglašene "Žute kuće".
Braća Mihail (23) i Jan (22) Pavelka, zajedno sa Mihailovom devojkom Lenkom Tučkovom (23), krenuli su u avgustu 2001. godine u divlje predele Prokletija na severu Albanije.
Bili su samo jedni od mnogih mladih ljudi željnih slobode i istraživanja nepoznatog, ali su se njihovi koraci u tim vrletima izgubili tako da nikada nisu nađeni.
Majka umrla ne znajući istinu
Potraga za njima trajala je mesecima, uključili su se češki istražitelji, albanska policija, pa čak i Interpol, ali bezuspešno. Pronađene su samo kontradiktorne izjave svedoka i muk koji u tim krajevima traje decenijama.
Najtužniji deo ove priče je sudbina njihovih porodica. Majka braće Pavelka godinama je neumorno tražila sinove, obraćala se svim institucijama i do poslednjeg daha verovala da su njena deca postala žrtve monstruoznog zločina. Preminula je ne saznavši gde su joj sinovi ostavili kosti.
Film "Žetva" otvarila stare rane
Zvanična verzija albanskih vlasti decenijama je bila ista - studenti su se verovatno survali u provaliju ili stradali u nesreći. Međutim, senka sumnje na trgovinu organima nikada nije nestala.
Ova jeziva tema ponovo je u fokusu javnosti zbog filma "Žetva", rađenog po romanu "Srpsko srce Johanovo", koji na platno donosi surovu priču o ilegalnim transplantacijama u Albaniji.
Iako su žrtve "Žute kuće", kako se veruje, u najvećoj meri bili Srbi, sumnja se da su Mihail, Jan i Lenka bili takođe potencijalne mete jer su bili mladi, zdravi i bez ikakve zaštite u selima po zabiti.
Dokaza, međutim, nikada nije bilo dovoljno za optužnicu, a zid ćutanja u selima oko Prokletija ostao je neprobojan.
Danas, dok film "Žetva" podseća svet na strahote koje su se dešavale u srcu Balkana, imena Mihaila, Jana i Lenke ostaju na listi nestalih.
Da li su žrtve surovih vrhova Prokletija ili najstrašnije industrije smrti koju čovečanstvo pamti? Dok se ne pronađe makar jedan trag, njihova sudbina će ostati opomena svim putnicima koji krenu put albanskih planina gde tišina i dalje čuva najmračnije tajne.