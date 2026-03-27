Pre više od dve decenije, troje mladih studenata iz Češkespakovalo je rance i krenulo put albanskih planina u potrazi za avanturom, ne sluteći da se sa tog puta nikada neće vratiti.

Danas, 25 godine kasnije, njihova sudbina i dalje je obavijena velom tajne, a najstrašnija sumnja koja progoni njihove porodice vodi direktno do ozloglašene "Žute kuće".

Braća Mihail (23) i Jan (22) Pavelka, zajedno sa Mihailovom devojkom Lenkom Tučkovom (23), krenuli su u avgustu 2001. godine u divlje predele Prokletija na severu Albanije.

Bili su samo jedni od mnogih mladih ljudi željnih slobode i istraživanja nepoznatog, ali su se njihovi koraci u tim vrletima izgubili tako da nikada nisu nađeni.

Mladi Česi bili su željni slobode i istraživanja nepoznatog. Foto: Yotube/ Kachní Krimi

Majka umrla ne znajući istinu

Potraga za njima trajala je mesecima, uključili su se češki istražitelji, albanska policija, pa čak i Interpol, ali bezuspešno. Pronađene su samo kontradiktorne izjave svedoka i muk koji u tim krajevima traje decenijama.

Najtužniji deo ove priče je sudbina njihovih porodica. Majka braće Pavelka godinama je neumorno tražila sinove, obraćala se svim institucijama i do poslednjeg daha verovala da su njena deca postala žrtve monstruoznog zločina. Preminula je ne saznavši gde su joj sinovi ostavili kosti.

Film "Žetva" otvarila stare rane

Žuta kuća ponovo u fokusu zbog filma "Žetva" Foto: Nemanja Nikolić, Printskin

Zvanična verzija albanskih vlasti decenijama je bila ista - studenti su se verovatno survali u provaliju ili stradali u nesreći. Međutim, senka sumnje na trgovinu organima nikada nije nestala.

Ova jeziva tema ponovo je u fokusu javnosti zbog filma "Žetva", rađenog po romanu "Srpsko srce Johanovo", koji na platno donosi surovu priču o ilegalnim transplantacijama u Albaniji.

Veruje se da su Česi bili mete, jer su bili mladi i zdravi. Foto: Reuters

Iako su žrtve "Žute kuće", kako se veruje, u najvećoj meri bili Srbi, sumnja se da su Mihail, Jan i Lenka bili takođe potencijalne mete jer su bili mladi, zdravi i bez ikakve zaštite u selima po zabiti.

Dokaza, međutim, nikada nije bilo dovoljno za optužnicu, a zid ćutanja u selima oko Prokletija ostao je neprobojan.



Danas, dok film "Žetva" podseća svet na strahote koje su se dešavale u srcu Balkana , imena Mihaila, Jana i Lenke ostaju na listi nestalih.