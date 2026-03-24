Pred vama je još jedan zadatak iz osnovne škole koji je mnogim roditeljima u Srbiji zadao muke. Reč je o matematici za prvi razred. U ovom zadatku, od učenika se traži da upišu potrebne brojeve u piramidalnu šemu. Na prvi pogled, mnogima je izgledao lako. Ipak, kada su učenici, a i roditelji, stigli do drugog primera, svi su zastali. I tako je zadatak postao glavna tema na mrežama.

Kako glasi zadatak

Zadatak glasi: "Upiši potrebne brojeve". Ima tri piramidalne tabele u kojima se nalaze kvadratići sa postavljenim brojevima, dok prazna polja treba popuniti. Svaki vrh piramide predstavlja konačan rezultat. Evo kako izgleda:

"Niko u porodici ne zna da reši ovo"

"X" je preplavljen komentarima roditeljima. Mnogi su mišljenja da je reč o zahtevnom zadatku za decu koja tek uče osnovne računske operacije, dok ima i onih koji smatraju da je danas problem u načinu na koji se gradivo predaje.

"Doživeli smo i to da dete ima u prvom razredu za domaći neki zadatak koji ni on, ni ja, ni moj otac ne znamo da rešimo", napisala je jedna majka i dodala da je morala da zadatak reši preko ChatGpt-a.

"Ni moj nije znao sam. Nije uopšte znao odakle da krene. Tek je treći uradio skroz sam, kad samo prva dva zajedno uradili", napisala je druga majka.

"Ovo definitivno nije zadatak za prvi razred, stvarno nisu normalni. Osim ako nije neki bizarni eksperiment koliko će dece uspeti da reši bez pomoći", dodala je još jedna majka.

"Zadaci su dobri, ali je uputstvo bez veze... Jedino ako nisu radili u školi s učiteljicom takve zadatke, pa da onda odmah prepoznaju šta treba da rade kad vide piramidalnu tabelu. Mada, to i dalje nije opravdanje za nedostatak preciznog uputstva šta treba da se radi", napisao je jedan otac.

"Nisam stručan da procenim za koji je ovo uzrast prigodno, ali ako ste odrasla osoba i ovo vam nije jasno, do vas je", napisao je jedan korisnik.

Kako se rešava zadatak?

Svaki broj u višem nivou piramide dobija se tako što se saberu dva broja koja se nalaze ispod njega.

U prvoj piramidi, donji red čine brojevi 8, 4 i 4, dok je na vrhu postavljen broj 20. Vaš zadatak je da popunite srednji red tako da zbir svakog para susednih brojeva iz sredine odgovara brojevima iz reda iznad, završavajući na vrhu sa 20.

U drugoj piramidi, vrh zauzima broj 16, a neki brojevi u donjem i srednjem redu su već dati (npr. 4 dole i 8 u sredini). Preostale brojeve potrebno je da dodate koristeći isto pravilo sabiranja susednih brojeva.

Treća piramida ima četiri broja u donjem redu: 2, 3, 1 i 1, a na vrhu je broj 15. Ova piramida ima više nivoa, pa se sabiranje vrši postepeno kroz više redova dok se ne dođe do konačnog broja na vrhu.

Rešenje

Ovo je konačno rešenje koje je podelilo roditelje: