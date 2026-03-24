1999. godine 24. marta, NATO avioni krenuli su u napad samo sa jednim ciljem - uništiti do temelja našu državu. Nesebično bez straha i razmišljanja, u kabinu svog aviona seo je potpukovnik vojske Jugoslavije, Ilija Arizanov. Od prvog momenta NATO agresije branio našu zemlju u migu M29, njegova herojska dela i danas se prepričavaju.

Sve vreme dok je trajala agresija NATO-a, pisao je istoriju za svoj narod. Negde dole, na zemlji i u skloništu, čekala ga je njegova porodica i mezimica Nataša, koja je danas kapatan vojse Srbije. Kako kaže, nije lako biti Ilijina ćerka, odgovornost je velika ali čast još veća.

Nataša Arizanov

- Ponos je biti ćerka pilota Ilje Arizanova. On je heroj za celu našu zemlju, kao i za mene, tako da je jako velika čast - počela je priču Nataša za emisiju "Redakcija" i dodala:

- Ipak treba opravdati sve njegove postupke i njegov herojski čin koji je učinio za našu zemlju, tako da se trudim da svakim svojim postupkom opravdam njegovo postojanje.

Tokom NATO agresije Nataša je bila mala i nije znala gde je tata, ali se dobro seća njegove svake tople reči i još toplijeg zagrljaja.

Ilija Arizanov

- Najviše ga se sećam iz svakodnevnog života, pošto je bio penzioner mi smo dosta vremena provodili zajedno i svaki taj momenat je jako dragocen za mene. Davao mi je mnoge savete,generalno neke životne savete kojih se i dalje sećam, tako da se pridržavam svega toga što mi je on pričao - kaže Nataša.

Herojski čin

Ona je znala koliki je on heroj, a onda je iz medija saznala za priču koja ju je ostavila bez teksta.

- I dalje se priča o njegovom herojskom činu, kako se on samostalno probijao kroz neprijateljske položaje i kako mu je trebalo dva dana i dve noći da dođe do prištinskog aerodroma, nakon katapultiranja iz vazduhoplova MIG-29, tako da su to neke priče koje svi pričaju i pominju kao najveći herojski čin našeg pilota.

Ilija Arizanov

Ilja je nažalost preminuo 2011. godine od posledica srčanog udara, ali je iza sebe ostavio svoja herojska dela i ono najvrednije, Natašu, koja je danas ponos svoje porodice, ali i vojske Srbije.

