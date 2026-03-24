1999. godine 24. marta, NATO avioni krenuli su u napad samo sa jednim ciljem - uništiti do temelja našu državu. Nesebično bez straha i razmišljanja, u kabinu svog aviona seo je potpukovnik vojske Jugoslavije, Ilija ArizanovOd prvog momenta NATO agresije branio našu zemlju u migu M29, njegova herojska dela i danas se prepričavaju.

Sve vreme dok je trajala agresija NATO-a, pisao je istoriju za svoj narod. Negde dole, na zemlji i u skloništu, čekala ga je njegova porodica i mezimica Nataša, koja je danas kapatan vojse Srbije. Kako kaže, nije lako biti Ilijina ćerka, odgovornost je velika ali čast još veća. 

Nataša Arizanov Foto: Kurir Televizija

- Ponos je biti ćerka pilota Ilje Arizanova. On je heroj za celu našu zemlju, kao i za mene, tako da je jako velika čast - počela je priču  Nataša za emisiju "Redakcija" i dodala:

- Ipak treba opravdati sve njegove postupke i njegov herojski čin koji je učinio za našu zemlju, tako da se trudim da svakim svojim postupkom opravdam njegovo postojanje.

Tokom NATO agresije Nataša je bila mala i nije znala gde je tata, ali se dobro seća njegove svake tople reči i još toplijeg zagrljaja.

Ilija Arizanov Foto: Kurir Televizija

- Najviše ga se sećam iz svakodnevnog života, pošto je bio penzioner mi smo dosta vremena provodili zajedno i svaki taj momenat je jako dragocen za mene. Davao mi je mnoge savete,generalno neke životne savete kojih se i dalje sećam, tako da se pridržavam svega toga što mi je on pričao - kaže Nataša.

Herojski čin

Ona je znala koliki je on heroj, a onda je iz medija saznala za priču koja ju je ostavila bez teksta.

- I dalje se priča o njegovom herojskom činu, kako se on samostalno probijao kroz neprijateljske položaje i kako mu je trebalo dva dana i dve noći da dođe do prištinskog aerodroma, nakon katapultiranja iz vazduhoplova MIG-29, tako da su to neke priče koje svi pričaju i pominju kao najveći herojski čin našeg pilota.

Ilija Arizanov Foto: Kurir Televizija

Ilja je nažalost preminuo 2011. godine od posledica srčanog udara, ali je iza sebe ostavio svoja herojska dela i ono najvrednije, Natašu, koja je danas ponos svoje porodice, ali i vojske Srbije.

Ne propustitePolitika"TO BI BILO KAO KADA BI NAM NATO PRETIO BOMBARDOVANJEM DA TEKSAS PRIPOJI MEKSIKU": Rod Blagojević o agresiji na našu zemlju 1999. godine
Politika26 GODINA OD NATO BOMBARDOVANJA PUTNIČKOG VOZA U GRDELIČKOJ KLISURI: Poginulo najmanje 15 putnika, a među njima i dečak (6)
Društvo"HOĆE DA NAM IZBRIŠU PAMĆENJE, DA SE PONAŠAMO KAO DA NIŠTA NIJE BILO" Ni četvrt veka kasnije NATO rane nisu zacelile (VIDEO)
Društvo"I VAZDUH MOŽETE DA NAM UKINETE, SLOBODU I SRBIJU VAM NEĆEMO DATI" Jaka poruka Vučića na Dan sećanja na stradale u NATO agresiji
FudbalBOMBE SU PADALE, OTIŠLI SMO SA TERENA, A ONDA NAS JE SAČEKAO ARKAN! Bivši as Obilića otkrio: Nije mogao da veruje ŠTA SMO URADILI!
Jelena Karleuša za vreme NATO bombardovanja Izvor: Društvene mreže