Cena stolice na svadbama u Srbiji ove sezone košta i do 120 evra po gostu, a u kovertu ne bi trebalo staviti manje od 100 evra, "da se ne osramotite" gde god da ste na veselju - nevažno da li u Beogradu, Vranju, Subotici, Loznici, Boru...

Sezona ženidbi i udaja počinje s prvim danima proleća i traje sve do novembra. Pošto je post u toku, nema crkvenih venčanja, ali mnogi mladenci koji završe građansko pre Vaskrsa, naknadno zakažu i kod sveštenika.

Najveći izdatak za one koji se uzimaju i njihove porodice jeste plaćanje mesta po gostu. U Beogradu se stolica kreće između 45 i 65 evra za standardnu ponudu, dok atraktivnije lokacije i bogatiji meniji idu i do 90 evra, pa čak i 120 evra.

- I pored visokih cena, interesovanje ne opada. Parovi koji imaju termin na proleće bukirali su ga još prošle godine, a već sada se uveliko zakazuju datumi za jesen. Mladi kojima se pak žuri zakazuju i tokom radnih dana, kada su i cene u nekim lokalima niže - kažu za Kurir iz jedne prestoničke agencije koja se bavi organizacijom venčanja i preciziraju:

- Luksuzne sale i ekskluzivni prostori se kreću i do 120 evra po gostu. U poslednje vreme su među mladim parovima dosta popularne i vile i vikendice na periferiji gradova. Tu se plaća zakup prostora od 500 do nekoliko hiljada evra, u zavisnosti od opremljenosti, površine i lokacije. Za tu varijantu se posebno organizuju ketering i piće, koji opet izađu nekoliko hiljada evra, a mladenci uglavnom posebno plaćaju i konobare, čija je dnevnica oko 70 evra. Na sve to idu i muzika, dekoracija, fotograf, torta...

Jeftinije u ostalim gradovima

Cene u ostalim gradovima su za nijansu povoljnije. Standardna stolica se kreće od 35 do 60 evra, dok viši nivo usluge ide i do 80 evra.

Za bend valja izdvojiti od 1.500 evra pa naviše, a kako su sve popularniji i di-džejevi i trubači, na to bi trebalo dodati bar 100 evra. Profesionalni foto i video paketi koštaju od nekoliko stotina do čak 3.000 evra. Za njima po ceni ne izostaje ni dekoracija.

Skromnija varijanta u celosti može da košta i 800, dok u onoj raskošnijoj ide i do nekoliko hiljada evra. Odevanje mladenaca je jedna od bitnijih stavki. Iznajmljivanje venčanice iznosi od 400 do 2.000 evra, a kupovina odela od 300 evra pa naviše. Na kraju, svadbena torta - za najslađi trenutak veselja u skromnijoj varijanti izdvojićete minimum 100 evra, dok one na nekoliko spratova idu i do 1.000 evra.

Cenovnik za odevanje mladenaca iznajmljivanje venčanice 400-2.000

cipele 40-250

šminka 50-200

manikir i pedikir 50-150

frizura 50-100

kupovina odela od 300

cipele od 50

iznosi su u evrima

Kada se svi troškovi stave na papir, prosečna svadba za 150 do 200 zvanica u Srbiji danas košta između 18.000 i 30.000 evra. U Beogradu najčešće bude u rasponu od 20.000 do 25.000 evra, dok i manja venčanja, sa oko 100 gostiju, retko mogu da se organizuju za manje od 10.000 evra. S druge strane, luksuznije proslave prelaze i 40.000 evra.

Gosti, kako bi isplatili bar deo troškova, gledaju da u kovertu stave iznos koji bar pokriva stolicu. Česte su rasprave na mrežama koliko treba dati ako su mladenci drugovi, kolege, rod rođeni. U manjim mestima je taj iznos oko 70 evra, dok je u prestonici najniža suma 100 - za stolicu i da ostane koji evro preko za kasicu.