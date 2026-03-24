Iako nas je sunce prethodnih dana izmamilo napolje, zima još uvek nije rekla svoju poslednju reč. Meteorolozi najavljuju drastičnu promenu vremena koja donosi zahlađenje, kišu, ali i sneg, zbog čega su vozači u velikoj dilemi - da li je vreme za letnje gume ili je pametnije sačekati?

Vremenska klackalica

Prema najnovijim najavama, Srbiju očekuje nagli pad temperature, pa i sneg. Temperature će se u pojedinim mestima spustiti i za više od 10 stepeni u odnosu na prethodni period, što znači da nas očekuju pravi zimski uslovi na putevima, naročito u jutarnjim i večernjim satima.

Dilema vozača: Letnje ili zimske gume?

Foto: RINA

Mnogi vozači u Srbiji, vođeni prvim toplim danima, već su počeli da razmišljaju o odlasku kod vulkanizera. Međutim, stručnjaci upozoravaju - ne žurite!

Iako zakonska obaveza korišćenja zimskih guma prestaje 1. aprila, to ne znači da treba automatski preći na letnji set ako su temperature i dalje niske.

Ključno pravilo "7 stepeni": Letnje gume su dizajnirane za temperature iznad 7 stepeni Celzijusa. Na nižim temperaturama, smeša letnje gume postaje tvrda, gubi prianjanje i značajno produžava zaustavni put pri kočenju, što može biti kobno na mokrom ili zaleđenom kolovozu.

Zašto je opasno prerano zameniti gume?

Gubitak kontrole: Letnja guma na snegu ili mrazu gubi elastičnost i pretvara se u "plastiku".

Nepredvidivost: Najavljeno zahlađenje donosi mraz na putevima, gde letnja guma nema nikakvu funkciju.

Vremenska prognoza: S obzirom na to da nas očekuje sneg na planinama i pad temperature u gradovima, zimske gume su i dalje najbezbednija opcija.

Kada je onda idealan trenutak?

Stručnjaci savetuju da se zamena izvrši tek kada ste sigurni da se jutarnje temperature stabilno drže iznad 7-10 stepeni. S obzirom na aktuelnu prognozu koja najavljuje povratak zimskih uslova, najbolje je sačekati još koju nedelju, u zavisnosti od toga u kom delu Srbije živite.

Savet za vozače: Ako planirate put ka planinskim centrima u narednih deset dana, zimska oprema je apsolutno neophodna. Ne dozvolite da vas prolećno sunce prevari, jer sneg na planinama može iznenaditi i najiskusnije vozače.

Vremenska prognoza

Foto: Stefan Stojanović

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je, podsetimo, upozorenje za područje Srbije na obilne padavine koje uključuju i kišu i sneg.

Kako se navodi, značajna promena vremena očekuje se već od četvrtka posle podne, dok se pravi vremenski obrt prognozira za petak, 27. mart.

Sreda topla, do 20 stepeni

U sredu (25.03.) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a posle podne u brdsko-planinskim predelima i retka, kratkotrajna kiša.

Vetar će pre podne biti slab i promenljiv, a posle podne umeren jugozapadni i južni.

Najniža temperatura biće od 1 do 7 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa.

Četvrtak donosi preokret

U četvrtak (26.03.) zadržaće se toplo vreme, ali će ujutru i pre podne doći do naglog pojačanja južnog i jugoistočnog vetra.

Posle podne i uveče uslediće značajna promena vremena - naoblačenje sa kišom, najpre u zapadnoj polovini Srbije.

Do kraja dana vetar će oslabiti, a uveče i tokom noći ka petku očekuje se zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima i širenje padavina na ostale krajeve Srbije.

Od petka naglo zahlađenje, sneg i u nižim predelima

Foto: Stefan Stojanović

U petak (27.03.) biće pretežno oblačno i osetno hladnije, uz kišu u nižim i sneg na planinama, uz stvaranje i povećanje visine snežnog pokrivača i pojačan severozapadni vetar.

Uslova za kratkotrajnu susnežicu i sneg biće ponegde i u nižim predelima, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, navodi RHMZ.

Najviše padavina na zapadu i u centralnim krajevima

Na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja pa sve do Borskog i Južnobanatskog okruga očekuje se od 25 do 40 mm kiše, lokalno i više.

U planinskim predelima očekuje se od 15 do 30 centimetara snega.

Meteoalarm već na snazi

Meteoalarm je već aktiviran za četvrtak.

Zbog padavina na snazi će biti upozorenje u Zapadnoj i Jugozapadnoj Srbiji, dok će zbog jakog vetra alarm važiti u Banatu, Jugoistočnoj Srbiji, Jugozapadnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.