Srpska pravoslavna crkvai njeni vernici danas slavePrepodobnog Simeona Novog Bogoslova.

Ovaj bogonosni i veliki Otac Crkve rođen bi u Galati Paflagonijskoj, vaspitan u Carigradu i uvršćen u dvorjane cara Vasilija i Konstantina Porfirorodnih.

Ostavi sve radi Hrista i povuče se u manastir. Podvizavao se pod rukovodstvom starca Simeona, potom bio iguman manastira svetog Mamanta i najzad otšelnik.

Najveći bogoslov posle svetog Grigorija Bogoslova. Osećao blagodat u srcu svome.

Njegove su reči prava duhovna i bogoslovska otkrovenja. Upokojio se 1032. godine.

Veruje se da su njegove mošti čudotvorne.

