Danas slavimo Prepodobnog Simeona Novog Bogoslova, čije mošti se smatraju čudotvornim, a reči su prava duhovna otkrovenja
Danas slavimo Prepodobnog Simeona Novog Bogoslova: Veruje se da su njegove mošti čudotvorne, a da su reči bile prava duhovna i bogoslovska otkrovenja
Srpska pravoslavna crkvai njeni vernici danas slavePrepodobnog Simeona Novog Bogoslova.
Ovaj bogonosni i veliki Otac Crkve rođen bi u Galati Paflagonijskoj, vaspitan u Carigradu i uvršćen u dvorjane cara Vasilija i Konstantina Porfirorodnih.
Ostavi sve radi Hrista i povuče se u manastir. Podvizavao se pod rukovodstvom starca Simeona, potom bio iguman manastira svetog Mamanta i najzad otšelnik.
Najveći bogoslov posle svetog Grigorija Bogoslova. Osećao blagodat u srcu svome.
Njegove su reči prava duhovna i bogoslovska otkrovenja. Upokojio se 1032. godine.
Veruje se da su njegove mošti čudotvorne.
