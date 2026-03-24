"IMA RAZNIH BUDALA U OVOM GRADU, ALI OVO JE SIGURNO NAJVEĆA" Jeziv snimak iz Beograda kruži mrežama, mladić vozi električni trotinet NA GAZELI! (VIDEO)
Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) pojavio se snimak koji je izazvao brojne komentare i reakcije korisnika, a na kojem se vidi muškarac srednjih godina kako električnim trotinetom prelazi preko mosta Gazela, jedne od najprometnijih saobraćajnica u Beogradu.
Niz sarkastičnih komentara naveo je da "ima raznih budala u gradu", aludirajući na rizično ponašanje učesnika u saobraćaju.
Na snimku se vidi kretanje trotinetom kolovozom mosta, gde je saobraćaj intenzivan i brz, što je izazvalo zabrinutost i osude dela korisnika zbog potencijalne opasnosti po bezbednost.
"Ima raznih budala!"
Objava uz video ubrzo je postala viralna, a u komentarima su se nizale različite reakcije, od osuda zbog neodgovornog ponašanja, do upozorenja da sve češće učestvovanje trotineta u saobraćaju na ovakvim lokacijama može dovesti do ozbiljnih incidenata:
"Ima raznih budala, ova je sigurno među najvećim", "Ovo je zemlja paklenih vozača" - neki su od komentara.
