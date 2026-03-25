Bliži se proleće i lepše vreme, pa samim tim ljudi koji su razmišljali o krečenju i sređivanju stanova, kreću u potragu za majstorima kojima će poveriti uređenje svog doma.

Cene se razlikuju od molera do molera, ali ono što je izvesno jeste da su cene majstora, kao i materijala otišle na gore ove godine u odnosu na prošlu i pretprošlu.

Kako je dobrog majstora teško naći, ljudi su spremni da čekaju i nekoliko meseci kako bi angažovali baš onog za kog veruju da ima ili najpovoljniju cenu ili za kog veruju da se izuzetno dobro razume u svoj posao, te da će sve ispasti baš kako su i zamislili.

Za dobre majstore postoje čak i liste čekanja, dok većina njih ima i svoje stalne mušterije koje im se uvek iznova vraćaju.

U zavisnosti kolika je kvadratura koju kreče, ali i koje se boje koriste, kao i tehnike, majstor samo za svoje ruke u proseku može da uzme od 300-400 evra (kada se radi osvežavanje zidova samo u belu boju) pa naviše.

Cena se povećava ako se radi neka posebna tehnika, ako su zidovi u lošijem stanju, pa je potrebno skidanje boje, krpljenje zidova, gletovanje i slično.

Razgovarali smo sa trojicom majstora iz Beograda, te su nam oni rekli otprilike svoje cene, ali i cene koje se generalno mogu naći na tržištu. Ima i onih majstora koji koriste situacija velike potražnje pa se trude da zarade što više, ali ima i onih koji i po dve, tri godine unazad nisu menjali svoje cene.

Svi se slažu da je krećenje poskupelo u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu.

Cene su se povećale od 10, 20, pa i do 50 odsto u zavisnosti od toga ko koliko naplaćuje za svoj posao.

Ako se radi generalno sređivanje stana, u cenu onoga što majstori naplaćuju ulazi i skidanje stare boje koja se kreće oko 120 dinara (malo više od 1 evra) po metru kvadratnom, dok neki naplaćuju za ovaj posao i između dva do tri evra po kvadratu. Mazanje prajmera, tj. podloge može da košta oko jedan evro po kvadratu.

Onda imamo krpljenje zidova, koje se ne računa po kvadratu već se gleda po dužnom metru. Tu se računa stavljanje bandaš trake oko jedan evro po dužnom metru, kao i stavljanje aluminijumskih lajsni i ćošak lajsni što je oko dva evra po dužnom metru.

Gletovanje se računa oko tri evra po kvadratu, dok neki majstori ovo rade i za čak sedam evra po kvadratu u dva nanosa, odnosno "dve ruke". Ima i onih koji su tu negde u sredini po cenama te gletovanja naplaćajuju četiri do pet evra po kvadratu.

Krečenje u belo poludisperzionim bojama ide oko dva evra po kvadratu. Neki majstori za krečenje u belu boju uzimaju i po tri do tri i po evra po kvadratu, neki i do pet evra po kvadratu, dok ima i onih koji rade taj posao i za 1,5 po kvadratnom metru.

Ako se radi krečenje u nežne boje, onda je cena oko 2,5 evra, pa i do tri evra po kvadratu, a ako se rade plastične boje onda cena ide između četiri do pet evra po kvadratu.

Sahara tehnika koja je dosta popularna ide oko pet evra po kvadratu, pa i više, sve u zavisnosti od majstora, jer ima i onih koji naplaćuju i 10 evra.

Ima i tehnika koje majstori naplaćuju i do 30 evra po kvadratu. To se recimo odnosi na tehniku špatulato, kao na mazanje boje preko boje, pa pokrivanje gelom, kao razlivanje boje, te cena za to može da ide od 30 evra po kvadratu.

Moleri farbaju i radijatore i stolariju u stanovima koje kreče, te se i tu cene kreće različito u zavisnosti od toga kako se sve izračuna i ko se koliko ugradi. Tako da neko farbanje radijatora računa po "stubiću", a neko po kvadratu (otprilike oko 3-4 kvadrata). Farbanje, odnosno svežavanje vrata u stanu može da košta oko 50 evra.

Cene materijala takođe porasle

Cene materijala su se takođe povećale i to za nekih 50 odsto otprilike. Kako tvrdi jedan od majstora sa kojim smo razgovarali, cene u farbarama se razliku u zavisnosti od toga i gde se one nalaze, da li su bliže centru grada ili na periferiji.

Jedna kanta farbe bele boje od 25 litara se kreće blizu 2.000 dinara, dok u centru grada može da košta i oko 2.300-2.500 dinara. Ima i duplo skupljih boja u zavisnosti od kvaliteta. Fasadne boje koje se toniraju imaju različite cene u zavisnosti od tona. Kako je za tamnije boje utrošak paste veće, onda su one i skuplje, te kantica jedne takve boje može da košta i između 60-70 evra.

Drugi majstor nam je rekao da na svaka dva do tri meseca oseti poskupljenje u farbarama gde nabavlja materijal i to za pet do 10 odsto. Poskupljenje ove vrste se može objasniti kao i za svu ostalu robu u prodavnicama - poskupljenje struje, transporta, sirovena, proizvodnja, dizanje marži...

Ako neko ume da radi molerajske poslove može i sam da sredi svoj stan, ako je u pitanju osvežavanje prostora. Za stan od nekih 50-ak kvadrata potrebno je oko 100 evra za krečenje, ako neko želi da bude sam svoj majstor.